В России расширили список компаний, которые смогут получить IT-аккредитацию

Краткий пересказ от РИА ИИ Правительство расширило список компаний, которые смогут получить IT-аккредитацию.

Сроки проведения плановой процедуры подтверждения для всех IT-компаний в 2026 году продлены, заявление можно подать до 1 июля включительно.

Минцифры проверит заявления до 1 сентября, решение о прохождении процедуры подтверждения компания получит в личный кабинет на "Госуслугах".

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Правительство РФ расширило список компаний, которые смогут получить IT-аккредитацию, говорится в Правительство РФ расширило список компаний, которые смогут получить IT-аккредитацию, говорится в сообщении Минцифры.

"Правительство расширило круг компаний, которые смогут получить IT-аккредитацию", - говорится в сообщении.

Так, получить IT-аккредитацию смогут разработчики ПО и ПАК для ГИС, участники особо значимых проектов в сфере цифровизации, правообладатели российских программ из перечня для предустановки и разработчики ПО и ПАК для объектов КИИ.

Продлены сроки проведения плановой процедуры подтверждения для всех IT-компаний в 2026 году. Так, аккредитованные организации могут подать заявление до 1 июля включительно. На сегодняшний день заявление подали уже более 16 тысяч организаций.

Минцифры проверит поданные аккредитованными организациями заявления до 1 сентября. Решение о прохождении процедуры подтверждения компания получит в личный кабинет на "Госуслугах".