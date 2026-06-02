Боевую машину поддержки танков "Терминатор" переименовали в "Спиридона"

Краткий пересказ от РИА ИИ Боевая машина поддержки танков (БМПТ), ранее известная как «Терминатор», переименована в «Спиридон».

Переименование проведено с учетом поправок в законодательные акты РФ о защите русского языка от чрезмерного использования иностранных заимствований.

Имя «Спиридон» выбрано за его героический и духовный смыслы, а также из-за почитания святого Спиридона Тримифунтского в Свердловской области.

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Боевая машина поддержки танков (БМПТ), известная как "Терминатор", теперь будет называться "Спиридон", это имя сочетает героический и духовный смыслы, сообщила пресс-служба "Уралвагонзавода" (УВЗ, входит в "Ростех").

Переименование проводилось, в том числе, с учетом принятых поправок в ряд законодательных актов РФ о защите русского языка от чрезмерного использования иностранных заимствований.

"По просьбе заводчан и экипажей боевых машин с фронта концерн " Уралвагонзавод " в год 90-летия завода в Нижнем Тагиле принял решение о переименовании боевой машины поддержки танков (БМПТ), известной как "Терминатор". Её нарекли "Спиридоном" – именем, сочетающим в себе героический и духовный смыслы", - говорится в сообщении.

© Фото : Уралвагонзавод БМПТ "Спиридон" © Фото : Уралвагонзавод БМПТ "Спиридон"

УВЗ подчеркивает, что Спиридон – редкое, но особо почитаемое имя в нашем народе. Его значения – "сильный", "крепкий", "надежный" – происходят от слова, означающего короб или кузов. Подчеркивают прочность того, что сделал человек. Поэтому, нарекая боевую машину "Спиридоном", заводчане уверены, она будет надежной защитницей. В армейской среде также известен термин "коробочка" - обозначение единицы боевой техники.

Святой заступник Спиридон Тримифунтский прославился своими чудесами и непреклонной защитой веры. Частицы мощей этого святого хранятся в храмах Свердловской области , что делает это имя близким для православных уральцев и для самого завода в Нижнем Тагиле. На Первом Вселенском соборе в 325 году святой Спиридон сжал обожжённый кирпич, из которого вышел огонь (символ Бога Отца), потекла вода (символ Сына – "живая вода"), а глина осталась в руке (символ Святого Духа).

"Так и БМПТ "Спиридон" соединяет три "стихии" заступничества: мощное вооружение (огонь), надежную броневую защиту экипажа (глина/твердь) и многофункциональность, способность заменять целое подразделение (вода как жизнь и движение)", - говорится в сообщении.

Китай, Кубу, Сербию, Иран, Великобританию и Для выбора имени в 2025 году был открыт сбор предложений, пришло более 10 тысяч писем из России и свыше 20 стран, включая Белоруссию США . Всего было предложено около двух тысяч неповторяющихся вариантов.

Среди народных фаворитов – имена русских богатырей ( Добрыня стал лидером по числу заявок, затем Богатырь и Евпатий Коловрат), святых покровителей ( Александр Невский Дмитрий Донской ), хищных зверей (росомаха, медведь, манул, африканский медоед), а также юмористические варианты вроде Помогатора, Балды или фольклорного хрюкостяга (радиограмма знаменитой радиостанции).