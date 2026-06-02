Эксперт объяснил, почему в горах Сочи в конце мая выпал снег

«

"Действительно, текущий май на нашем курорте холоднее среднегодовых норм на значительные 2 градуса, осадков выпало почти в два раза больше. Такие условия весьма отличают текущую погоду от привычных значений… Мощный высотный циклон последних дней принес вторжение холодных арктических воздушных масс, и в высокогорной зоне выпало 60-80 сантиметров снега. Это большое значение, не характерное для нашего района", - сказал собеседник агентства.