Эксперт объяснил, почему в горах Сочи в конце мая выпал снег

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В высокогорной зоне Сочи в последние майские выходные выпало около 60–80 сантиметров снега из-за мощного циклона.
- Май на курорте "Роза Хутор" оказался холоднее среднегодовых норм на 2 градуса, а осадков выпало почти в два раза больше.
- Метеоролог пообещал, что с начала июня погода начнет улучшаться и в Сочи наступит летнее тепло.
СОЧИ, 2 июн - РИА Новости. Около 60-80 сантиметров снега выпало в высокогорной зоне Сочи в последние майские выходные из-за мощного циклона с холодными арктическими воздушными массами, рассказал РИА Новости руководитель метеорологической группы противолавинной службы курорта "Роза Хутор" Виктор Филиппов.
«
"Действительно, текущий май на нашем курорте холоднее среднегодовых норм на значительные 2 градуса, осадков выпало почти в два раза больше. Такие условия весьма отличают текущую погоду от привычных значений… Мощный высотный циклон последних дней принес вторжение холодных арктических воздушных масс, и в высокогорной зоне выпало 60-80 сантиметров снега. Это большое значение, не характерное для нашего района", - сказал собеседник агентства.
Метеоролог объяснил, что затяжная весна - довольно частое явление в Сочи из-за инерции холодного Черного моря: морская вода может сохранять холодные температуры даже при наступлении теплого лета. Также на температуру воздуха в мае повлияла активная циклоническая деятельность и развитие над центральной полосой России блокирующих антициклонов.
Филиппов отметил, что с начала июня погода начнет улучшаться и в Сочи наступит долгожданное летнее тепло.