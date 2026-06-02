Санатории в Белоруссии и пляжи Каспия: гид по курортам бывшего СССР

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости, Мария Селиванова. Страны бывшего СССР все популярнее у российских туристов. Там спокойно и безопасно, что особенно актуально после начала конфликта на Ближнем Востоке. Безвизовый въезд, прямые перелеты и отсутствие языкового барьера — дополнительные плюсы. Какие направления выбрать, куда поехать за оздоровлением и где изучать исторические достопримечательности — в материале РИА Новости.
Статистика не врет
"Интерес к ближнему зарубежью растет благодаря удобной логистике — многочисленным прямым рейсам, отсутствию языкового барьера и разнообразию форматов отдыха: можно выбрать пляжный, санаторно-курортное лечение, насыщенные экскурсионные туры, — объясняют в пресс-службе национального туроператора "Алеан". — Кроме того, часть туристов переориентировалась с Ближнего Востока на постсоветские республики".
В первом квартале турпоток в Казахстан вырос на 33 процента, в Армению — на 35, в Грузию — на 42, а в Узбекистан — сразу на 89 процентов, подсчитали в РСТ на основе данных Погранслужбы ФСБ России.
Еще фактор: в Армении, Грузии, Азербайджане гости нередко задерживаются при путешествиях в дальнее зарубежье. "Туристы, которые используют эти направления как стыковочные, в 75 процентах случаев бронируют проживание на две-три ночи", — отметили в "Алеан".
Россияне приезжают на спортивные и музыкальные мероприятия, в том числе концерты зарубежных исполнителей. Например, в Тбилиси этим летом должны выступить Рики Мартин и Йе. В Казахстане запланированы шоу Cirque du Soleil, Gorillaz, The Offspring.
Наилучшая динамика бронирований относительно прошлого года в Грузии, где спрос на летние туры вырос на 63 процента. В Армении — на 41 процент, Киргизии — на семь. Постепенно восстанавливается интерес к Азербайджану.
Белоруссия
Спрос на Белоруссию удвоился, сообщили в "Русском Экспрессе".
Самые популярные — пятидневные программы с посещением Минска, Хатыни, Несвижского и Мирского замков. Стоимость — от 47 тысяч рублей на человека. Добавление экскурсии в Беловежскую пущу — еще пять тысяч.
Грузия
Летом большинство туристов отправляется на черноморские курорты — в Батуми, Кобулети. Средний чек на такой отдых за год снизился на 11 процентов, до 41,5 тысячи рублей за шесть дней, рассказали в "Интуристе".
Популярны и комбинированные программы — пляжный отдых с гастрономическим и экскурсионным. "Многие делят поездку: три-четыре дня в Тбилиси, экскурсии, потом на море в Батуми", — приводят пример в "Алеане".
В Батуми можно подобрать вариант размещения в апартаментах без питания на неделю за 29 тысяч рублей на двоих. Отели с завтраками — от 60 тысяч. Примерно столько же, от 65 тысяч рублей, — экскурсионные туры: Тбилиси, винодельни в Кахетии, пещерный город Уплисцихе, курорты Боржоми и Гудаури.
Узбекистан
Ташкент, Самарканд и Бухара — средний чек пятидневного экскурсионного тура от 30,5 тысячи рублей на одного, сообщили в "Интуристе".
Правда, летом очень жарко, лучше планировать поездку на весну и осень, добавили эксперты.
Киргизия
На лето в Киргизии россияне активно бронировали курортные отели и санатории на озере Иссык-Куль. Наибольшим спросом пользовались здравницы, и сейчас они практически полностью загружены до августа, предупредили в агентстве "Алеан". Санатории предлагают бальнеологические процедуры — грязелечение, ванны, минеральная вода.
Экскурсионные программы дороже — от 125 тысяч на двоих. За неделю гости познакомятся с Бишкеком, побывают на Иссык-Куле, посетят соколиную охоту в Боконбаево, музей Пржевальского и другие достопримечательности в Караколе.
Армения
Многие бюджетные отели и отели среднего ценового сегмента в Ереване уже разобраны на лето — направление популярное.
Неделя на берегу — от 40 тысяч рублей на двоих с завтраками. В бюджетном санатории Нафталана — 36 тысяч на двоих с трехразовых питанием и лечением. Правда, это эконом-вариант. Здравницы категории "четыре звезды" — от 60 тысяч.
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