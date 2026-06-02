Санатории в Белоруссии и пляжи Каспия: гид по курортам бывшего СССР

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости, Мария Селиванова. Страны бывшего СССР все популярнее у российских туристов. Там спокойно и безопасно, что особенно актуально после начала конфликта на Ближнем Востоке. Безвизовый въезд, прямые перелеты и отсутствие языкового барьера — дополнительные плюсы. Какие направления выбрать, куда поехать за оздоровлением и где изучать исторические достопримечательности — в материале РИА Новости.

Статистика не врет

"Интерес к ближнему зарубежью растет благодаря удобной логистике — многочисленным прямым рейсам, отсутствию языкового барьера и разнообразию форматов отдыха: можно выбрать пляжный, санаторно-курортное лечение, насыщенные экскурсионные туры, — объясняют в пресс-службе национального туроператора "Алеан". — Кроме того, часть туристов переориентировалась с Ближнего Востока на постсоветские республики".

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В первом квартале турпоток в Казахстан вырос на 33 процента, в Армению — на 35, в Грузию — на 42, а в Узбекистан — сразу на 89 процентов, подсчитали в РСТ на основе данных Погранслужбы ФСБ России.

Еще фактор: в Армении, Грузии, Азербайджане гости нередко задерживаются при путешествиях в дальнее зарубежье. "Туристы, которые используют эти направления как стыковочные, в 75 процентах случаев бронируют проживание на две-три ночи", — отметили в "Алеан".

Россияне приезжают на спортивные и музыкальные мероприятия, в том числе концерты зарубежных исполнителей. Например, в Тбилиси этим летом должны выступить Рики Мартин и Йе. В Казахстане запланированы шоу Cirque du Soleil, Gorillaz, The Offspring.

Наилучшая динамика бронирований относительно прошлого года в Грузии, где спрос на летние туры вырос на 63 процента. В Армении — на 41 процент, Киргизии — на семь. Постепенно восстанавливается интерес к Азербайджану.

Белоруссия

Спрос на Белоруссию удвоился, сообщили в "Русском Экспрессе".

Есть заявки даже на октябрь. Востребованы дорогие туры — с проживанием в "четверках" и "пятерках" и насыщенной программой. Даже 15-процентое подорожание не стало препятствием.

Стабильно высок интерес к оздоровительным каникулам в санаториях республики.

Самые популярные — пятидневные программы с посещением Минска, Хатыни, Несвижского и Мирского замков. Стоимость — от 47 тысяч рублей на человека. Добавление экскурсии в Беловежскую пущу — еще пять тысяч.

Грузия

Летом большинство туристов отправляется на черноморские курорты — в Батуми, Кобулети. Средний чек на такой отдых за год снизился на 11 процентов, до 41,5 тысячи рублей за шесть дней, рассказали в "Интуристе".

Популярны и комбинированные программы — пляжный отдых с гастрономическим и экскурсионным. "Многие делят поездку: три-четыре дня в Тбилиси, экскурсии, потом на море в Батуми", — приводят пример в "Алеане".

В Батуми можно подобрать вариант размещения в апартаментах без питания на неделю за 29 тысяч рублей на двоих. Отели с завтраками — от 60 тысяч. Примерно столько же, от 65 тысяч рублей, — экскурсионные туры: Тбилиси, винодельни в Кахетии, пещерный город Уплисцихе, курорты Боржоми и Гудаури.

Узбекистан

Ташкент, Самарканд и Бухара — средний чек пятидневного экскурсионного тура от 30,5 тысячи рублей на одного, сообщили в "Интуристе".

© Sputnik / Актан Темирканов Перейти в медиабанк Соборная мечеть Биби-Ханум в Самарканде © Sputnik / Актан Темирканов Перейти в медиабанк Соборная мечеть Биби-Ханум в Самарканде

И уточнили: "Туристов особенно привлекают богатое историческое наследие, архитектура городов Великого шелкового пути, восточная кухня".

Правда, летом очень жарко, лучше планировать поездку на весну и осень, добавили эксперты.

Киргизия

На лето в Киргизии россияне активно бронировали курортные отели и санатории на озере Иссык-Куль. Наибольшим спросом пользовались здравницы, и сейчас они практически полностью загружены до августа, предупредили в агентстве "Алеан". Санатории предлагают бальнеологические процедуры — грязелечение, ванны, минеральная вода.

Десять дней в здравнице — от 69 тысяч на двоих с питанием (без дороги). В домах отдыха на Иссык-Куле — от 40 тысяч на двоих.

Экскурсионные программы дороже — от 125 тысяч на двоих. За неделю гости познакомятся с Бишкеком, побывают на Иссык-Куле, посетят соколиную охоту в Боконбаево, музей Пржевальского и другие достопримечательности в Караколе.

Армения

Многие бюджетные отели и отели среднего ценового сегмента в Ереване уже разобраны на лето — направление популярное.

К тому же в республике проводят необычные мероприятия. Например, в июне — фестиваль стрижки овец в Сюникской области, в июле — праздник Вардавар, когда принято обливать друг друга водой.

"Трешка" в Ереване — от 49,5 тысячи рублей за неделю на двоих, говорят в компании "Алеан".

Экскурсионные туры — от 49 тысяч на двоих на пять дней. В программе — озеро Севан, языческий храм Солнца в Гарни, пещерный монастырь Гегард.

Азербайджан

Спросом пользуются отели на Каспийском побережье, где широкие песчаные пляжи в поселках Шихово, Бильгя, Нардаран, Бузовна, а также санатории Нафталана, перечисляют в "Алеане".

© Sputnik / Мурад Оруджев Перейти в медиабанк Люди отдыхают на пляже в Баку © Sputnik / Мурад Оруджев Перейти в медиабанк Люди отдыхают на пляже в Баку

Неделя на берегу — от 40 тысяч рублей на двоих с завтраками. В бюджетном санатории Нафталана — 36 тысяч на двоих с трехразовых питанием и лечением. Правда, это эконом-вариант. Здравницы категории "четыре звезды" — от 60 тысяч.