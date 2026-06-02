Рейтинг@Mail.ru
Санатории в Белоруссии и пляжи Каспия: гид по курортам бывшего СССР - РИА Новости, 02.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
08:00 02.06.2026 (обновлено: 08:06 02.06.2026)
Санатории в Белоруссии и пляжи Каспия: гид по курортам бывшего СССР

РИА Новости: летом можно отдохнуть в странах бывшего СССР за 30-40 тысяч рублей

© Shutterstock/FOTODOM / EvaL MikoДевушка в Тбилиси
Девушка в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© Shutterstock/FOTODOM / EvaL Miko
Девушка в Тбилиси
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости, Мария Селиванова. Страны бывшего СССР все популярнее у российских туристов. Там спокойно и безопасно, что особенно актуально после начала конфликта на Ближнем Востоке. Безвизовый въезд, прямые перелеты и отсутствие языкового барьера — дополнительные плюсы. Какие направления выбрать, куда поехать за оздоровлением и где изучать исторические достопримечательности — в материале РИА Новости.

Статистика не врет

"Интерес к ближнему зарубежью растет благодаря удобной логистике — многочисленным прямым рейсам, отсутствию языкового барьера и разнообразию форматов отдыха: можно выбрать пляжный, санаторно-курортное лечение, насыщенные экскурсионные туры, — объясняют в пресс-службе национального туроператора "Алеан". — Кроме того, часть туристов переориентировалась с Ближнего Востока на постсоветские республики".
© Sputnik / Мурад Оруджев | Перейти в медиабанкКомплекс Flame Towers в Баку
Комплекс Flame Towers в Баку - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
© Sputnik / Мурад Оруджев
Перейти в медиабанк
Комплекс Flame Towers в Баку
В первом квартале турпоток в Казахстан вырос на 33 процента, в Армению — на 35, в Грузию — на 42, а в Узбекистан — сразу на 89 процентов, подсчитали в РСТ на основе данных Погранслужбы ФСБ России.
Еще фактор: в Армении, Грузии, Азербайджане гости нередко задерживаются при путешествиях в дальнее зарубежье. "Туристы, которые используют эти направления как стыковочные, в 75 процентах случаев бронируют проживание на две-три ночи", — отметили в "Алеан".
Россияне приезжают на спортивные и музыкальные мероприятия, в том числе концерты зарубежных исполнителей. Например, в Тбилиси этим летом должны выступить Рики Мартин и Йе. В Казахстане запланированы шоу Cirque du Soleil, Gorillaz, The Offspring.
Наилучшая динамика бронирований относительно прошлого года в Грузии, где спрос на летние туры вырос на 63 процента. В Армении — на 41 процент, Киргизии — на семь. Постепенно восстанавливается интерес к Азербайджану.

Белоруссия

Спрос на Белоруссию удвоился, сообщили в "Русском Экспрессе".
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкКафедральный собор Сошествия Святого Духа в Минске
Кафедральный собор Сошествия Святого Духа в Минске - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Кафедральный собор Сошествия Святого Духа в Минске
Есть заявки даже на октябрь. Востребованы дорогие туры — с проживанием в "четверках" и "пятерках" и насыщенной программой. Даже 15-процентое подорожание не стало препятствием.
Стабильно высок интерес к оздоровительным каникулам в санаториях республики.
© Shutterstock/FOTODOM / PavelChigirМирский замок
Мирский замок
Мирский замок
© Shutterstock/FOTODOM / PavelChigir
1 из 6
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Республиканский дворец культуры профсоюзов в Минске

Республиканский дворец культуры профсоюзов в Минске

Республиканский дворец культуры профсоюзов в Минске

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
2 из 6
© Shutterstock/FOTODOM / Tomasz WozniakБеловежская пуща
Беловежская пуща
Беловежская пуща
© Shutterstock/FOTODOM / Tomasz Wozniak
3 из 6
© Shutterstock/FOTODOM / BBA PhotographyБеловежская пуща
Беловежская пуща
Беловежская пуща
© Shutterstock/FOTODOM / BBA Photography
4 из 6
CC BY-SA 4.0 / Alexxx1979 / Brest. Brest Fortress. Kholm GateХолмские ворота мемориального комплекса "Брестская крепость-герой"
Холмские ворота мемориального комплекса Брестская крепость-герой
Холмские ворота мемориального комплекса "Брестская крепость-герой"
CC BY-SA 4.0 / Alexxx1979 / Brest. Brest Fortress. Kholm Gate
5 из 6
© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанк

Памятник защитникам Брестской крепости и Вечный огонь на территории мемориального комплекса "Брестская крепость-герой"

Памятник защитникам Брестской крепости и Вечный огонь на территории мемориального комплекса Брестская крепость – герой

Памятник защитникам Брестской крепости и Вечный огонь на территории мемориального комплекса "Брестская крепость-герой"

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
6 из 6
Мирский замок
© Shutterstock/FOTODOM / PavelChigir
1 из 6

Республиканский дворец культуры профсоюзов в Минске

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
2 из 6
Беловежская пуща
© Shutterstock/FOTODOM / Tomasz Wozniak
3 из 6
Беловежская пуща
© Shutterstock/FOTODOM / BBA Photography
4 из 6
Холмские ворота мемориального комплекса "Брестская крепость-герой"
CC BY-SA 4.0 / Alexxx1979 / Brest. Brest Fortress. Kholm Gate
5 из 6

Памятник защитникам Брестской крепости и Вечный огонь на территории мемориального комплекса "Брестская крепость-герой"

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
6 из 6
Самые популярные — пятидневные программы с посещением Минска, Хатыни, Несвижского и Мирского замков. Стоимость — от 47 тысяч рублей на человека. Добавление экскурсии в Беловежскую пущу — еще пять тысяч.

Грузия

Летом большинство туристов отправляется на черноморские курорты — в Батуми, Кобулети. Средний чек на такой отдых за год снизился на 11 процентов, до 41,5 тысячи рублей за шесть дней, рассказали в "Интуристе".
© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкКанатная дорога в столице Грузии Тбилиси
Канатная дорога в городе Тбилиси в Грузии - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
Канатная дорога в столице Грузии Тбилиси
Популярны и комбинированные программы — пляжный отдых с гастрономическим и экскурсионным. "Многие делят поездку: три-четыре дня в Тбилиси, экскурсии, потом на море в Батуми", — приводят пример в "Алеане".
© Sputnik / Денис Асланов | Перейти в медиабанк

Отели на побережье Батуми

Отели на побережье Батуми

Отели на побережье Батуми

© Sputnik / Денис Асланов
Перейти в медиабанк
1 из 3
© РИА Новости / Александр Чипурин | Перейти в медиабанк

Астрономические часы на золотой башне Национального банка Грузии в исторической части города Батуми

Астрономические часы на золотой башне Национального банка Грузии в исторической части города Батуми

Астрономические часы на золотой башне Национального банка Грузии в исторической части города Батуми

© РИА Новости / Александр Чипурин
Перейти в медиабанк
2 из 3
© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанк

Исторический район Абанотубани в центре Тбилиси

Исторический район Абанотубани в центре Тбилиси

Исторический район Абанотубани в центре Тбилиси

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
3 из 3

Отели на побережье Батуми

© Sputnik / Денис Асланов
Перейти в медиабанк
1 из 3

Астрономические часы на золотой башне Национального банка Грузии в исторической части города Батуми

© РИА Новости / Александр Чипурин
Перейти в медиабанк
2 из 3

Исторический район Абанотубани в центре Тбилиси

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
3 из 3
В Батуми можно подобрать вариант размещения в апартаментах без питания на неделю за 29 тысяч рублей на двоих. Отели с завтраками — от 60 тысяч. Примерно столько же, от 65 тысяч рублей, — экскурсионные туры: Тбилиси, винодельни в Кахетии, пещерный город Уплисцихе, курорты Боржоми и Гудаури.

Узбекистан

Ташкент, Самарканд и Бухара — средний чек пятидневного экскурсионного тура от 30,5 тысячи рублей на одного, сообщили в "Интуристе".
© Sputnik / Актан Темирканов | Перейти в медиабанкСоборная мечеть Биби-Ханум в Самарканде
Соборная мечеть Биби-Ханум в Самарканде - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
© Sputnik / Актан Темирканов
Перейти в медиабанк
Соборная мечеть Биби-Ханум в Самарканде
И уточнили: "Туристов особенно привлекают богатое историческое наследие, архитектура городов Великого шелкового пути, восточная кухня".
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПрохожие в центре Ташкента
Прохожие в центре Ташкента - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Прохожие в центре Ташкента
Правда, летом очень жарко, лучше планировать поездку на весну и осень, добавили эксперты.

Киргизия

На лето в Киргизии россияне активно бронировали курортные отели и санатории на озере Иссык-Куль. Наибольшим спросом пользовались здравницы, и сейчас они практически полностью загружены до августа, предупредили в агентстве "Алеан". Санатории предлагают бальнеологические процедуры — грязелечение, ванны, минеральная вода.
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкКультурный центр "Рух Ордо" имени Чингиза Айтматова на берегу озера Иссык-Куль в городе Чолпон-Ата
Культурный центр Рух Ордо имени Чингиза Айтматова на берегу озера Иссык-Куль в городе Чолпон-Ата - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Культурный центр "Рух Ордо" имени Чингиза Айтматова на берегу озера Иссык-Куль в городе Чолпон-Ата
Десять дней в здравнице — от 69 тысяч на двоих с питанием (без дороги). В домах отдыха на Иссык-Куле — от 40 тысяч на двоих.
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанк

Отдыхающие на озере Иссык-Куль

Отдыхающие на озере Иссык-Куль

Отдыхающие на озере Иссык-Куль

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
1 из 2
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкБишкек
Бишкек
Бишкек
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
2 из 2

Отдыхающие на озере Иссык-Куль

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
1 из 2
Бишкек
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
2 из 2
Экскурсионные программы дороже — от 125 тысяч на двоих. За неделю гости познакомятся с Бишкеком, побывают на Иссык-Куле, посетят соколиную охоту в Боконбаево, музей Пржевальского и другие достопримечательности в Караколе.

Армения

Многие бюджетные отели и отели среднего ценового сегмента в Ереване уже разобраны на лето — направление популярное.
© РИА Новости / Александр Мельников | Перейти в медиабанкПанорама города Еревана
Панорама города Ереван - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
© РИА Новости / Александр Мельников
Перейти в медиабанк
Панорама города Еревана
К тому же в республике проводят необычные мероприятия. Например, в июне — фестиваль стрижки овец в Сюникской области, в июле — праздник Вардавар, когда принято обливать друг друга водой.
"Трешка" в Ереване — от 49,5 тысячи рублей за неделю на двоих, говорят в компании "Алеан".
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Озеро Севан в Армении

Озеро Севан в Армении

Озеро Севан в Армении

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
1 из 2
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Турист фотографирует монастырь Севанаванк, расположенный на северо-западном побережье озера Севан в провинции Гехаркуник в Армении

Турист фотографирует монастырь Севанаванк, расположенный на северо-западном побережье озера Севан в провинции Гехаркуник в Армении

Турист фотографирует монастырь Севанаванк, расположенный на северо-западном побережье озера Севан в провинции Гехаркуник в Армении

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
2 из 2

Озеро Севан в Армении

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
1 из 2

Турист фотографирует монастырь Севанаванк, расположенный на северо-западном побережье озера Севан в провинции Гехаркуник в Армении

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
2 из 2
Экскурсионные туры — от 49 тысяч на двоих на пять дней. В программе — озеро Севан, языческий храм Солнца в Гарни, пещерный монастырь Гегард.

Азербайджан

Спросом пользуются отели на Каспийском побережье, где широкие песчаные пляжи в поселках Шихово, Бильгя, Нардаран, Бузовна, а также санатории Нафталана, перечисляют в "Алеане".
© Sputnik / Мурад Оруджев | Перейти в медиабанкЛюди отдыхают на пляже в Баку
Люди отдыхают на пляже в Баку - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
© Sputnik / Мурад Оруджев
Перейти в медиабанк
Люди отдыхают на пляже в Баку
Неделя на берегу — от 40 тысяч рублей на двоих с завтраками. В бюджетном санатории Нафталана — 36 тысяч на двоих с трехразовых питанием и лечением. Правда, это эконом-вариант. Здравницы категории "четыре звезды" — от 60 тысяч.
© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанк

Девушка изображает сцену из советского фильма "Бриллиантовая рука" на месте его съемок на одной из улиц в историческом районе Ичери-шехер города Баку

Девушка изображает сцену из советского фильма Бриллиантовая рука на месте её съемок на одной из улиц в историческом районе Ичери-шехер города Баку

Девушка изображает сцену из советского фильма "Бриллиантовая рука" на месте его съемок на одной из улиц в историческом районе Ичери-шехер города Баку

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
1 из 5
CC BY-SA 4.0 / Ələddin.Məlikov / It's located on an agricultural plain near the Lesser Caucasus MountainsНафталан
Нафталан
Нафталан
CC BY-SA 4.0 / Ələddin.Məlikov / It's located on an agricultural plain near the Lesser Caucasus Mountains
2 из 5
© РИА Новости / Мурад Оруджев | Перейти в медиабанк

Улица Кичик Гала в Баку

Улица Кичик Гала в Баку

Улица Кичик Гала в Баку

© РИА Новости / Мурад Оруджев
Перейти в медиабанк
3 из 5
© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанк

Ичери-шехер (Старый город) в Баку

Ичери-шехер (Старый город) в Баку

Ичери-шехер (Старый город) в Баку

© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в медиабанк
4 из 5
© Sputnik / Мурад Оруджев | Перейти в медиабанк

Пустой пляж в Баку. В рамках карантина запрещен отдых на пляжах

Пляж в Баку

Пустой пляж в Баку. В рамках карантина запрещен отдых на пляжах

© Sputnik / Мурад Оруджев
Перейти в медиабанк
5 из 5

Девушка изображает сцену из советского фильма "Бриллиантовая рука" на месте его съемок на одной из улиц в историческом районе Ичери-шехер города Баку

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
1 из 5
Нафталан
CC BY-SA 4.0 / Ələddin.Məlikov / It's located on an agricultural plain near the Lesser Caucasus Mountains
2 из 5

Улица Кичик Гала в Баку

© РИА Новости / Мурад Оруджев
Перейти в медиабанк
3 из 5

Ичери-шехер (Старый город) в Баку

© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в медиабанк
4 из 5

Пустой пляж в Баку. В рамках карантина запрещен отдых на пляжах

© Sputnik / Мурад Оруджев
Перейти в медиабанк
5 из 5
Экскурсионные туры — от 53 тысяч на двоих за программу на четыре дня. Туристы познакомятся с Баку, побывают на горе Янардаг, где горит природный "вечный огонь", а также в храме огня Атешгях.
Отдыхающие на набережной - РИА Новости, 1920, 31.05.2026
Море зовет: популярные маршруты и лучшие цены на летний отдых
31 мая, 08:00
 
ТуризмТуризм-ВажноеТуризмСНГАрменияАзербайджанГрузияБелоруссияУзбекистанКиргизиякуда поехатькуда можно лететьчто посмотретьИнтуристCirque du SoleilРики Мартин (Энрике Моралес)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала