Эксперты назвали смартфоны платформами с сенсорами для слежки

Краткий пересказ от РИА ИИ Директор глобального центра исследования и анализа угроз Лаборатории Касперского Игорь Кузнецов заявил, что смартфон может быть мощной платформой, чьи сенсоры могут производить аудио- и видеозапись, определять геопозицию и передавать данные злоумышленникам.

ФСБ сообщила о вскрытии акции иностранных спецслужб по внедрению вредоносного ПО на мобильные устройства высокопоставленных российских чиновников для снятия данных и прослушивания переговоров.

Кузнецов предупредил о возможности одновременного заражения устройств коллег и посоветовал использовать клетку Фарадея с металлической сеткой и шумоизоляцией для защиты от несанкционированной слежки.

МОСКВА, 2 июня - РИА Новости. Любой смартфон может быть мощной платформой, чьи сенсоры могут производить аудио- и видеозапись, определять геопозицию и передавать добытые данные злоумышленникам, заявил директор глобального центра исследования и анализа угроз Лаборатории Касперского Игорь Кузнецов.

Во вторник ФСБ сообщила о вскрытии широкомасштабной акции иностранных спецслужб по внедрению и применению на мобильных высокопоставленных российских чиновников вредоносного ПО. Оно использовалось для снятия имеющихся данных, прослушивания ведущихся переговоров, а также негласного контроля обстановки вблизи устройств для получения чувствительной информации.

"Если глобально смотреть на то, а что же потенциально могут сделать атакующие, нужно рассматривать смартфон, любое мобильное устройство, просто как платформу с сенсорами. Это очень мощная платформа, которая исполняет произвольные команды, но на ней есть видеокамера, акселерометр, система позиционирования. И мы это видели", - сказал Кузнецов.

В качестве примера он привел специальный модуль, который не просто отслеживал, где находится телефон, а измерял скорость и направление движения человека, который сейчас находится рядом с "зараженным" телефоном. В стандартный функционал такого устройства также входят определение геопозиции и включение видео с любой камеры.

"То же самое, что вы можете записать с диктофона, запустив приложение, могут сделать атакующие… мы понимаем, что те, кто занимается такой записью - злоумышленники. У них явно существуют специальные программы-фильтры, которые очищают и расшифровывают звук", - подчеркнул Кузнецов.

По его словам, злоумышленники понимали, что если человек включит телефон, и у него на экране будет значок, что сейчас записывается звук, это может вызвать подозрение, поэтому они делали это только при выключенном экране.

Кроме того, Кузнецов предупредил, что теоретически возможна такая ситуация, когда устройства коллег могут быть заражены одновременно, поэтому даже если один из них уберет свой телефон, то другой будет продолжать записывать информацию.

"Если говорить совсем по бытовому, то это даже может быть водитель такси, который вас везет. Любые устройства, которые находятся рядом, могут быть потенциально скомпрометированы именно с целью шпионажа", - сказал топ-менеджер.

В качестве специального устройства для защиты от несанкционированной слежки он посоветовал клетку Фарадея, в которой есть металлическая сетка.