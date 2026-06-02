Конфликт между женщиной и семилетним ребенком в Новороссийске

Конфликт между женщиной и семилетним ребенком в Новороссийске

© Соцсети Конфликт между женщиной и семилетним ребенком в Новороссийске

СК возбудил дело после того, как женщина ударила ребенка в Новороссийске

Краткий пересказ от РИА ИИ В Новороссийске женщина ударила ребенка на детской площадке, что зафиксировано камерами наблюдения.

Следственным отделом по городу Новороссийску возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

КРАСНОДАР, 2 июн – РИА Новости. Уголовное дело о хулиганстве возбуждено после того, как женщина ударила ребенка в Новороссийске, сообщает СУСК России по Краснодарскому краю в "Максе".

В понедельник вечером в соцсетях появилась информация, что жительница Новороссийска избила на детской площадке ребенка. Камеры наблюдения зафиксировали, как женщина подошла к мальчику и ударила его – якобы за то, что тот толкнул ее ребенка.

"Следственным отделом по городу Новороссийску СКР по Краснодарскому краю была организована процессуальная проверка, по результатам которой возбуждено уголовное дело о хулиганстве", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что следователь устанавливает все обстоятельства произошедшего. Ход расследования дела поставлен на контроль в аппарате следственного управления.