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СК возбудил дело после того, как женщина ударила ребенка в Новороссийске - РИА Новости, 02.06.2026
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14:30 02.06.2026
СК возбудил дело после того, как женщина ударила ребенка в Новороссийске

СК возбудил уголовное дело после нападения на ребенка в Новороссийске

© СоцсетиКонфликт между женщиной и семилетним ребенком в Новороссийске
Конфликт между женщиной и семилетним ребенком в Новороссийске - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© Соцсети
Конфликт между женщиной и семилетним ребенком в Новороссийске
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Новороссийске женщина ударила ребенка на детской площадке, что зафиксировано камерами наблюдения.
  • Следственным отделом по городу Новороссийску возбуждено уголовное дело о хулиганстве.
КРАСНОДАР, 2 июн – РИА Новости. Уголовное дело о хулиганстве возбуждено после того, как женщина ударила ребенка в Новороссийске, сообщает СУСК России по Краснодарскому краю в "Максе".
В понедельник вечером в соцсетях появилась информация, что жительница Новороссийска избила на детской площадке ребенка. Камеры наблюдения зафиксировали, как женщина подошла к мальчику и ударила его – якобы за то, что тот толкнул ее ребенка.
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"Следственным отделом по городу Новороссийску СКР по Краснодарскому краю была организована процессуальная проверка, по результатам которой возбуждено уголовное дело о хулиганстве", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что следователь устанавливает все обстоятельства произошедшего. Ход расследования дела поставлен на контроль в аппарате следственного управления.
Ранее сообщалось, что в полицию поступило заявление от местной жительницы о том, что ее семилетнему племяннику неизвестная нанесла телесные повреждения. Сотрудники полиции проводили проверку.
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ПроисшествияНовороссийскКраснодарский крайРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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