Синоптик назвал наиболее неблагоприятные условия для аллергиков

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"Наиболее неблагоприятные условия для аллергиков создаются при небольшом ветре весной и летом, именно при нем происходит накопление пыльцы в воздухе. А если на улице сильный ветер, то он сдувает пыльцу с деревьев и одновременно быстро ее рассеивает", – сообщил синоптик.