Синоптик назвал наиболее неблагоприятные условия для аллергиков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Наиболее неблагоприятные условия для аллергиков создаются при небольшом ветре, так как пыльца накапливается в воздухе.
- При сильном ветре пыльца быстро рассеивается, что улучшает ситуацию для аллергиков.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Наиболее неблагоприятные условия для аллергиков создаются при небольшом ветре, когда пыльца накапливается в воздухе, рассказал РИА Новости начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.
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"Наиболее неблагоприятные условия для аллергиков создаются при небольшом ветре весной и летом, именно при нем происходит накопление пыльцы в воздухе. А если на улице сильный ветер, то он сдувает пыльцу с деревьев и одновременно быстро ее рассеивает", – сообщил синоптик.
Для примера Голубев сравнил накопление и рассеивание пыльцы с примесями от автомобилей.
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"Это работает так же, как и с примесями от автомобилей. Чем сильнее ветер, тем быстрее уменьшается концентрация вредных веществ. Если ветер слабый, он замедляет рассеивание, и вредных веществ в воздухе остается много", – уточнил собеседник агентства.
Он отметил, что очень мало метеостанций в мире составляют "прогнозы пыльцы", так как собирать такие данные сложно. Однако в России эта тема является научной, по ней защищаются диссертации, и через несколько лет такие прогнозы могут внедрить во все российские метеостанции.
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