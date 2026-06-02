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Экс-канцлер Германии Шредер находится с визитом в Москве, утверждают СМИ - РИА Новости, 02.06.2026
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14:09 02.06.2026 (обновлено: 18:07 02.06.2026)
Экс-канцлер Германии Шредер находится с визитом в Москве, утверждают СМИ

NTV: экс-канцлер Германии Шредер находится с визитом в Москве

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкБывший канцлер Германии Герхард Шрёдер
Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший канцлер Германии Герхард Шредер находится с визитом в Москве, утверждает телеканал NTV.
  • Телеканал предположил, что Шредер мог приехать в Россию для участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
БЕРЛИН, 2 июн - РИА Новости. Бывший канцлер Германии Герхард Шредер находится с визитом в Москве, сообщил телеканал NTV.
Телеканал предположил, что Шредер мог приехать в Россию для участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
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"Бывший канцлер Германии Герхард Шредер в настоящее время находится с визитом в российской столице Москве. Корреспондент NTV Райнер Мунц заметил Шредера в отеле Kempinski", - передает телеканал.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Ранее президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах между Россией и Европой, выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер, но отметил, что выбирают пусть сами европейцы и такого лидера, которому они доверяют и который не наговорил каких-то гадостей в адрес России. Путин подчеркнул, что именно Европа, а не Россия, отказалась от переговоров.
Как в свою очередь предположил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, бывший канцлер Германии мог приехать в Москву для обсуждения вопросов, связанных с "Северными потоками".
"Шредер мог приехать в Москву и по вопросу "Северных потоков". Мы понимаем, что он принимал активное участие в вопросе этого проекта", - сказал сенатор в беседе с "Газетой.Ru".
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В миреРоссияГерманияМоскваВладимир ПутинГерхард ШредерKempinski
 
 
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