Экс-канцлер Германии Шредер находится с визитом в Москве, утверждают СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший канцлер Германии Герхард Шредер находится с визитом в Москве, утверждает телеканал NTV.
- Телеканал предположил, что Шредер мог приехать в Россию для участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
БЕРЛИН, 2 июн - РИА Новости. Бывший канцлер Германии Герхард Шредер находится с визитом в Москве, сообщил телеканал NTV.
Путин рассказал, что дружит со Шредером
29 мая, 19:40
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Ранее президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах между Россией и Европой, выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер, но отметил, что выбирают пусть сами европейцы и такого лидера, которому они доверяют и который не наговорил каких-то гадостей в адрес России. Путин подчеркнул, что именно Европа, а не Россия, отказалась от переговоров.
Как в свою очередь предположил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, бывший канцлер Германии мог приехать в Москву для обсуждения вопросов, связанных с "Северными потоками".
"Шредер мог приехать в Москву и по вопросу "Северных потоков". Мы понимаем, что он принимал активное участие в вопросе этого проекта", - сказал сенатор в беседе с "Газетой.Ru".