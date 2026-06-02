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На Алтае семья с семью детьми шьет одеяла для бойцов СВО - РИА Новости, 02.06.2026
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16:01 02.06.2026
На Алтае семья с семью детьми шьет одеяла для бойцов СВО

Алтайская семья с семью детьми шьет антидроновые одеяла для участников СВО

© Народный фронт | Республика Алтай/ВКонтактеАлтайская семья с 7 детьми шьет антидроновые одеяла для участников СВО
Алтайская семья с 7 детьми шьет антидроновые одеяла для участников СВО - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© Народный фронт | Республика Алтай/ВКонтакте
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Алтайская семья Булох с семью детьми шьет антидроновые одеяла, нашлемники и постельное белье для участников спецоперации.
  • Гуманитарную помощь семья передает через отделение общественного движения «Народный фронт» Алтайского края.
БАРНАУЛ, 2 июн – РИА Новости. Алтайская семья с 7 детьми шьет антидроновые одеяла, нашлемники и постельное белье для участников спецоперации, сообщили в отделении общественного движения "Народный фронт" Алтайского края.
"Многодетная семья Булох из Калманского района десять лет помогает людям. Людмила Ивановна воспитывает семерых детей…2022 году семья стала помогать бойцам СВО: шить антидроновые одеяла, нашлемники, постельное белье, плести маскировочные сети для наших мальчиков", - говорится в сообщении.
Отмечается, что гуманитарную помощь семья передает через "Народный фронт".
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Надежные людиАлтайский крайКалманский районРеспублика Алтай
 
 
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