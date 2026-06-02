На Алтае семья с семью детьми шьет одеяла для бойцов СВО

БАРНАУЛ, 2 июн – РИА Новости. Алтайская семья с 7 детьми шьет антидроновые одеяла, нашлемники и постельное белье для участников спецоперации, сообщили в отделении общественного движения "Народный фронт" Алтайского края.

"Многодетная семья Булох из Калманского района десять лет помогает людям. Людмила Ивановна воспитывает семерых детей…2022 году семья стала помогать бойцам СВО: шить антидроновые одеяла, нашлемники, постельное белье, плести маскировочные сети для наших мальчиков", - говорится в сообщении.