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В Закарпатье чиновник украл 2,2 миллиона долларов - РИА Новости, 02.06.2026
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19:00 02.06.2026 (обновлено: 20:25 02.06.2026)
В Закарпатье чиновник украл 2,2 миллиона долларов

В Закарпатье чиновник украл $2,2 млн при строительстве защиты для энергообъекта

© Фото : Служба безопасности УкраиныСотрудник СБУ
Сотрудник СБУ - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© Фото : Служба безопасности Украины
Сотрудник СБУ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Экс-глава Закарпатской областной службы восстановления и развития инфраструктуры обвиняется в краже более чем 100 миллионов гривен.
  • Чиновник подписал акты выполненных работ на строительство защиты для энергообъекта, согласовал закупку стройматериалов по завышенной стоимости и вывел деньги через подконтрольные фирмы.
  • Защитные сооружения для электроподстанции до сих пор не достроены.
МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Экс-глава Закарпатской областной службы восстановления и развития инфраструктуры обвиняется в краже более чем 100 миллионов гривен (около 2,2 миллиона долларов) при строительстве защитных сооружений для электроподстанции, сообщили в Службе безопасности Украины.
"СБУ разоблачила хищение более 100 миллионов гривен во время строительства защиты для электроподстанции в Закарпатской области… Фигурантом оказался бывший глава областной службы восстановления и развития инфраструктуры области", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ.
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По информации ведомства, подозреваемый, будучи главой областной службы восстановления и развития инфраструктуры, в марте 2024 года подписал акты выполненных работ на строительство защиты для энергообъекта. Общая стоимость работ составила 5,1 миллиарда гривен (115 миллионов гривен)
"Чтобы присвоить часть этих денег чиновник согласовал закупку подрядчиком стройматериалов по искусственно завышенной стоимости. Получившуюся "разницу" дельцы вывели в тень через подконтрольные фирмы и распределили… После присвоения государственных средств были созданы предпосылки для возможного срыва сроков завершения строительства", - добавили в СБУ.
В спецслужбе отметили, что защитные сооружения для электроподстанции до сих пор не достроены.
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