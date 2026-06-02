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Федорищев оценил работу новой детской поликлиники в Самаре - РИА Новости, 02.06.2026
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12:26 02.06.2026
Федорищев оценил работу новой детской поликлиники в Самаре

Федорищев оценил работу новой детской поликлиники в Октябрьском районе Самары

© Фото : пресс-служба правительства Самарской областиГубернатор Самарской области Вячеслав Федорищев посетил новую детскую поликлинику в Октябрьском районе Самары
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев посетил новую детскую поликлинику в Октябрьском районе Самары - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© Фото : пресс-служба правительства Самарской области
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев посетил новую детскую поликлинику в Октябрьском районе Самары
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев ознакомился с работой новой детской поликлиники в Октябрьском районе Самары, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Данная поликлиника открыла свои двери для пациентов во вторник. Современный объект оснащен необходимым оборудованием, укомплектован специалистами.
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Ранее медицинская помощь детям Октябрьского района оказывалась в трех приспособленных помещениях на первых этажах жилых домов. Условия много лет требовали улучшений, не хватало медицинского оборудования, на месте не было возможности получить консультации узких специалистов и пройти диагностические исследования.
Новая детская поликлиника на улице Панова построена с учетом всех современных требований. Ее общая площадь в 2,5 раза больше, чем в старых помещениях, 500 посещений в смену. В поликлинике размещены вся участковая служба (28 участков), дошкольно-школьное отделение, кабинеты узкопрофильных врачей, отделения физиотерапии, эндоскопии и рентгенологии, кабинет ультразвуковой диагностики, процедурный кабинет.
В новом здании есть два фильтр-бокса с отдельными входами: разделены потоки пациентов, чтобы предотвратить распространение инфекций. Организовано отделение неотложной помощи с двумя выездными бригадами. Созданы комфортные условия для детей и их родителей: навигация, доступ маломобильных групп, игровые комнаты. В штате поликлиники числятся порядка 100 человек медицинского персонала, включая 64 врачей.
У персонала есть возможности для удобной работы и отдыха. Это первая подобная крупная детская поликлиника в Самаре. Объект построен благодаря нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь". Федорищев оценил, какие условия созданы в поликлинике, пообщался с родителями маленьких пациентов и врачами.
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"Долгожданный и очень нужный объект. Рад, что жители довольны. В учреждении трудятся замечательные и квалифицированные специалисты. Мы и дальше будем модернизировать сферу здравоохранения. Ведем эту работу совместно с профессиональным сообществом, в том числе с коллегами из СамГМУ. Вуз оказывает нам помощь как в части консультаций, советов, аналитики, так и в подготовке кадров. Благодарен ректору Александровичу Владимировичу Колсанову за сотрудничество!" – сказал глава региона.
Ректор СамГМУ обратил внимание, что в поликлинике трудится много молодых врачей, выпускников вуза.
"Учреждение является одним из топовых для прохождения практики стажировок наших студентов. Это дополнительная возможность обучаться в совершенно новых условиях. Мы увидели, что поликлиника оснащена мощным оборудованием, что очень важно", – подчеркнул ректор СамГМУ.
В свою очередь, глава Самары Иван Носков заявил, что Октябрьский район является одним из самых молодых и густонаселенных в городе. Здесь довольно много социальных объектов, но определенная нехватка все равно ощущается.
"В прошлом году завершили проектирование земельных участков под строительство здесь трех школ и трех садиков общей вместимостью более 2,4 тысячи детей. Новый соцобъект можно будет построить в том числе и рядом с новой детской поликлиникой на улице Николая Панова. В ближайшее время благоустроим большую парковку рядом. Отмечу, что хорошие возможности для развития инфраструктуры дают национальные проекты, в которых Самара принимает самое активное участие", – сказал Носков.
Федорищев отметил, что в регионе будет продолжена работа по развитию здравоохранения.
"Это часть программы социального-экономического развития Самарской области и ключевая задача Народной программы партии "Единая Россия". Развитие здравоохранения – наш приоритет", – подчеркнул глава региона.
В пресс-службе напомнили, что недавно в Самарской областной детской клинической больнице имени Н.Н. Ивановой начал работать новый операционно-реанимационный модуль. Дополнительно губернатором было принято решение, что со следующего года будет начат ремонт основного корпуса больницы.
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