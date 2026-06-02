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США еще не достигли желаемого в Венесуэле, заявил Рубио - РИА Новости, 02.06.2026
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22:13 02.06.2026 (обновлено: 22:14 02.06.2026)
США еще не достигли желаемого в Венесуэле, заявил Рубио

Рубио: США еще не достигли желаемого в Венесуэле, но движутся в этом направлении

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Марко Рубио заявил, что США еще не достигли желаемого в Венесуэле, но движутся в правильном направлении.
  • Президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк после массированного удара США по Венесуэле 3 января.
  • Уполномоченным президентом Венесуэлы стала Дельси Родригес, ранее занимавшая пост вице-президента страны.
ВАШИНГТОН, 2 июн - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США еще не достигли желаемого в Венесуэле, но движутся в этом направлении.
"Мы еще не там, где должны быть (в том, что касается Венесуэлы - ред.), но прошло всего пять месяцев. Мне кажется, об этом нужно помнить, потому что на это требуется время. Мы имеем дело с системой, которая существовала 16-18 лет, и для того, чтобы добросовестно изменить эту систему, потребуется какое-то время, но, как мне кажется, мы движемся в этом направлении хорошими темпами", - сказал Рубио в ходе слушания в Конгрессе США.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. По версии властей США, они якобы имели отношение к "наркотерроризму". Уполномоченным президентом Венесуэлы стала Дельси Родригес, до этого занимавшая пост вице-президента страны.
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