США еще не достигли желаемого в Венесуэле, заявил Рубио

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Марко Рубио заявил, что США еще не достигли желаемого в Венесуэле, но движутся в правильном направлении.
- Президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк после массированного удара США по Венесуэле 3 января.
- Уполномоченным президентом Венесуэлы стала Дельси Родригес, ранее занимавшая пост вице-президента страны.
ВАШИНГТОН, 2 июн - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США еще не достигли желаемого в Венесуэле, но движутся в этом направлении.
"Мы еще не там, где должны быть (в том, что касается Венесуэлы - ред.), но прошло всего пять месяцев. Мне кажется, об этом нужно помнить, потому что на это требуется время. Мы имеем дело с системой, которая существовала 16-18 лет, и для того, чтобы добросовестно изменить эту систему, потребуется какое-то время, но, как мне кажется, мы движемся в этом направлении хорошими темпами", - сказал Рубио в ходе слушания в Конгрессе США.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. По версии властей США, они якобы имели отношение к "наркотерроризму". Уполномоченным президентом Венесуэлы стала Дельси Родригес, до этого занимавшая пост вице-президента страны.