Куба не способна на реформы при нынешней власти, считает Рубио

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Американский госсекретарь Марко Рубио считает, что Кубе нужны реформы, чтобы не представлять угрозу для США.
- Он полагает, что при нынешнем руководстве Куба не способна провести необходимые реформы.
ВАШИНГТОН, 2 июн – РИА Новости. Чтобы Куба не представляла угрозу для США, нужны реформы, но при нынешнем руководстве Гавана на это не способна, считает американский госсекретарь Марко Рубио.
"Чтобы она (Куба - ред.) не продолжала оставаться несостоявшимся государством, представляющим угрозу для Соединенных Штатов, им нужны системные и серьезные реформы, им нужны экономические реформы. И вопрос в том, способны ли они вообще провести реформы с учетом людей, которые сейчас находятся у власти.... я думаю, что ответ - нет", - сказал он в ходе слушаний в комитете по иностранным делам сената США.
Рубио также выразил уверенность, что нынешняя "система" не способна к проведению реформ.
США в последние месяцы усилили политическое и экономическое давление на Кубу. В частности, в январе президент Дональд Трамп подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с якобы имеющейся кубинской угрозой нацбезопасности США. Эта мера усугубила дефицит топлива на острове, сказалась на выработке электроэнергии, транспорте, производстве продуктов питания, здравоохранении и образовании.