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США не снимут санкции с Ирана за открытие Ормузского пролива, заявил Рубио - РИА Новости, 02.06.2026
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17:57 02.06.2026 (обновлено: 18:04 02.06.2026)
США не снимут санкции с Ирана за открытие Ормузского пролива, заявил Рубио

Рубио: США не снимут санкции с Ирана за открытие Ормузского пролива

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что США не снимут санкции с Ирана только за открытие Ормузского пролива.
  • Любое смягчение санкций возможно лишь в обмен на устранение причины, по которой они были введены, а именно ядерной программы Тегерана.
ВАШИНГТОН, 2 июн – РИА Новости. США не снимут санкции с Ирана только за открытие Ормузского пролива, послабление рестрикций должно быть в обмен на устранение того, из-за чего они были введены, заявил американский госсекретарь Марко Рубио.
"Нет, это не обсуждалось, такого предложения не было", - сказал он в ходе слушаний в комитете по иностранным делам сената США в ответ на вопрос о том, согласятся ли США на послабление иранских санкций за открытие Ормузского пролива.
Рубио при этом отметил, что любое смягчение санкций должно предоставляться в обмен на устранение причины, по которой эти санкции изначально были введены – ядерной программы Тегерана.
"Иран находится под санкциями из-за его ядерной деятельности. Если они согласятся отказаться от этих вещей, то будет смягчение санкций, связанное с их обязательствами и их соблюдением", – добавил госсекретарь США.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
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