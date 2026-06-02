США не снимут санкции с Ирана за открытие Ормузского пролива, заявил Рубио

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что США не снимут санкции с Ирана только за открытие Ормузского пролива.
- Любое смягчение санкций возможно лишь в обмен на устранение причины, по которой они были введены, а именно ядерной программы Тегерана.
ВАШИНГТОН, 2 июн – РИА Новости. США не снимут санкции с Ирана только за открытие Ормузского пролива, послабление рестрикций должно быть в обмен на устранение того, из-за чего они были введены, заявил американский госсекретарь Марко Рубио.
"Нет, это не обсуждалось, такого предложения не было", - сказал он в ходе слушаний в комитете по иностранным делам сената США в ответ на вопрос о том, согласятся ли США на послабление иранских санкций за открытие Ормузского пролива.
"Иран находится под санкциями из-за его ядерной деятельности. Если они согласятся отказаться от этих вещей, то будет смягчение санкций, связанное с их обязательствами и их соблюдением", – добавил госсекретарь США.
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