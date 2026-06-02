Рубио: США хотели бы прекратить продление лицензий на российскую нефть

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что США хотели бы прекратить продление лицензий на поставки нефти из РФ как можно скорее.
- Решение о продлении лицензий принимает минфин США, и оно зависит от обстоятельств на тот момент.
ВАШИНГТОН, 2 июн – РИА Новости. США хотели бы прекратить продление лицензий на поставки нефти из РФ так скоро, как только это станет возможным по мнению минфина, заявил американский госссекретарь Марко Рубио.
"В конечном счете это решение принимает минфин, но я скажу вам: это зависит от обстоятельств на тот момент. Мы хотели бы прекратить их как можно скорее", - сказал он в ходе слушаний в комитете по иностранным делам сената США.