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Рубио: США хотели бы прекратить продление лицензий на российскую нефть - РИА Новости, 02.06.2026
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17:45 02.06.2026
Рубио: США хотели бы прекратить продление лицензий на российскую нефть

Рубио: США хотели бы прекратить продление лицензий на нефть РФ как можно скорее

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что США хотели бы прекратить продление лицензий на поставки нефти из РФ как можно скорее.
  • Решение о продлении лицензий принимает минфин США, и оно зависит от обстоятельств на тот момент.
ВАШИНГТОН, 2 июн – РИА Новости. США хотели бы прекратить продление лицензий на поставки нефти из РФ так скоро, как только это станет возможным по мнению минфина, заявил американский госссекретарь Марко Рубио.
"В конечном счете это решение принимает минфин, но я скажу вам: это зависит от обстоятельств на тот момент. Мы хотели бы прекратить их как можно скорее", - сказал он в ходе слушаний в комитете по иностранным делам сената США.
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