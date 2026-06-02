Рейтинг@Mail.ru
RT представил поэтический проект в детском лагере "Смена" - РИА Новости, 02.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:50 02.06.2026 (обновлено: 22:51 02.06.2026)
RT представил поэтический проект в детском лагере "Смена"

RT представил поэтический проект "ПоэZия русской зимы" в детском лагере "Смена"

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЛоготип телеканала RT (Russia Today)
Логотип телеканала RT (Russia Today) - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Логотип телеканала RT (Russia Today). Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Телеканал RT представил поэтический проект "ПоэZия русской зимы" во Всероссийском детском центре "Смена" в Краснодарском крае.
  • Презентация сборников прошла в Международный день защиты детей и была проведена авторами, включая участника СВО поэта Дмитрия Артиса и донецкую поэтессу и журналиста Инну Кучерову.
  • RT планирует серию подобных мероприятий и в других детских центрах страны.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Телеканал RT представил поэтический проект "ПоэZия русской зимы" во Всероссийском детском центре "Смена" в Краснодарском крае, сообщили в RT.
«
"RT представил свой поэтический проект "ПоэZия русской зимы" в одном из крупнейших детских лагерей России - "Смене" под Анапой. Мероприятия прошли в Международный день защиты детей - он совпал с днем основания всероссийского центра", - говорится в сообщении на сайте телеканала.
Фестиваль RT.Док: Время наших героев - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
В Италии прошел фестиваль "RT.Док: Время наших героев"
13 апреля, 16:09
Уточняется, что презентацию сборников RT провели их авторы: участник СВО поэт Дмитрий Артис, донецкая поэтесса и журналист Инна Кучерова, а также преподаватель Динара Керимова. Главный продюсер проекта Яна Довгаленко напомнила, что сборник RT "ПоэZия русской зимы" вошел в программу внеклассного чтения для старшеклассников.
«
"Эти стихи фиксируют события в исторической памяти народа, передают опыт борьбы следующим поколениям. Эта поэзия создает образ истинного защитника Отечества", - сказала Довгаленко, чьи слова приводят в RT.
Отмечается также, что директор "Смены" Игорь Журавлев поблагодарил телеканал RT за презентацию книг. Помимо этого, прошла встреча авторов сборников с детьми из старших смен отряда "Рубеж". Отдельная партия книг была передана в библиотечный фонд лагеря.
Уточняется, что RT планирует серию подобных мероприятий, в дальнейшем выступления ожидаются и в других детских центрах страны.
Ранее RT представил сборники "ПоэZия русского лета" и "ПоэZия русской зимы". Стихотворения отбирала главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
Логотип Russia Today - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Минкультуры поздравило RT с 20-летием
17 октября 2025, 16:05
 
Краснодарский крайРоссияАнапаМаргарита СимоньянТелеканал RT
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала