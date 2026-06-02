RT представил поэтический проект в детском лагере "Смена"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Телеканал RT представил поэтический проект "ПоэZия русской зимы" во Всероссийском детском центре "Смена" в Краснодарском крае.
- Презентация сборников прошла в Международный день защиты детей и была проведена авторами, включая участника СВО поэта Дмитрия Артиса и донецкую поэтессу и журналиста Инну Кучерову.
- RT планирует серию подобных мероприятий и в других детских центрах страны.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Телеканал RT представил поэтический проект "ПоэZия русской зимы" во Всероссийском детском центре "Смена" в Краснодарском крае, сообщили в RT.
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Уточняется, что презентацию сборников RT провели их авторы: участник СВО поэт Дмитрий Артис, донецкая поэтесса и журналист Инна Кучерова, а также преподаватель Динара Керимова. Главный продюсер проекта Яна Довгаленко напомнила, что сборник RT "ПоэZия русской зимы" вошел в программу внеклассного чтения для старшеклассников.
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"Эти стихи фиксируют события в исторической памяти народа, передают опыт борьбы следующим поколениям. Эта поэзия создает образ истинного защитника Отечества", - сказала Довгаленко, чьи слова приводят в RT.
Отмечается также, что директор "Смены" Игорь Журавлев поблагодарил телеканал RT за презентацию книг. Помимо этого, прошла встреча авторов сборников с детьми из старших смен отряда "Рубеж". Отдельная партия книг была передана в библиотечный фонд лагеря.
Уточняется, что RT планирует серию подобных мероприятий, в дальнейшем выступления ожидаются и в других детских центрах страны.
Ранее RT представил сборники "ПоэZия русского лета" и "ПоэZия русской зимы". Стихотворения отбирала главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
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