В МЧС назвали алгоритм действий, который должны знать дети при пожаре

Краткий пересказ от РИА ИИ Александр Бобров, представитель МЧС, подчеркнул необходимость обучения детей правильному алгоритму действий при пожаре.

Родителям следует научить детей правильно вызывать пожарную охрану и оставаться на связи с диспетчером МЧС после вызова.

Детей нужно научить оповещать окружающих о пожаре, плотно закрывать окна и двери при выходе из квартиры, а также использовать лестницу, а не лифт при эвакуации.

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Родителям необходимо научить детей правильному алгоритму действий при пожаре, заявил замначальника главного управления — начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы столичного главка МЧС РФ Александр Бобров.

"В первую очередь нужно рассказать детям, как правильно вызывать пожарную охрану, по каким телефонам. Проверить со своей стороны, как они усвоили эту информацию", - сказал Бобров на пресс-конференции "Комплексные меры по обеспечению детской безопасности в летний период".

Он подчеркнул, что также родителям необходимо научить детей не прятаться во время пожара и после вызова пожарной охраны оставаться на связи с диспетчером МЧС и четко отвечать на его вопросы - специалист успокоит ребенка и объяснит ему, что необходимо делать дальше.

"После всего этого необходимо оповестить всех, кто находится рядом в квартире, оповестить соседей и, выходя из квартиры, плотно закрыть окна и и двери, чтобы не было распространения пожара, чтобы не было доступа воздуха для развития пожара внутри помещения", - отметил Бобров.