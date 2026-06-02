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Ремонт 20 учреждений образования проведут в Рязанской области в этом году - РИА Новости, 02.06.2026
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Рязанская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Рязанская область
 
11:03 02.06.2026
Ремонт 20 учреждений образования проведут в Рязанской области в этом году

Малков: в Рязанской области отремонтируют 20 учреждений образования

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПавел Малков
Павел Малков - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Павел Малков. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 2 июн - РИА Новости. В Рязанской области в этом году проведут ремонт 10 школ, 6 детских садов и 4 колледжей, сообщил губернатор региона Павел Малков.
"В этом году обновим 20 образовательных учреждений региона", - написал губернатор на платформе "Макс".
По его словам, благодаря нацпроекту "Молодежь и дети" и Народной программе "Единой России" в регионе проведут капитальный ремонт десяти школ. Работы идут в Михайловском, Скопинском, Кораблинском, Сараевском, Захаровском, Сасовском, Рязанском, Сапожковском и Спасском округах, а также в городе Рязани. Запланирован ремонт помещений, фасадов и инженерных коммуникаций, а также закупка современного оборудования и мебели.
"Также обновим здания шести детских садов в Рязани, Спасске, Касимове и Скопине. Работы ведутся по национальному проекту "Семья". Создаем для самых юных жителей региона современные и комфортные условия", - отметил глава региона.
Он добавил, что ремонт пройдет также в учебных корпусах колледжа имени Комарова, колледжа электроники и технологического колледжа. В политехническом колледже работы пройдут и в учебном корпусе, и в общежитии.
 
Рязанская областьПавел МалковРязаньКасимов
 
 
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