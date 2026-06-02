Ремонт 20 учреждений образования проведут в Рязанской области в этом году

РЯЗАНЬ, 2 июн - РИА Новости. В Рязанской области в этом году проведут ремонт 10 школ, 6 детских садов и 4 колледжей, сообщил губернатор региона Павел Малков.

"В этом году обновим 20 образовательных учреждений региона", - написал губернатор на платформе "Макс".

По его словам, благодаря нацпроекту "Молодежь и дети" и Народной программе "Единой России" в регионе проведут капитальный ремонт десяти школ. Работы идут в Михайловском, Скопинском, Кораблинском, Сараевском, Захаровском, Сасовском, Рязанском, Сапожковском и Спасском округах, а также в городе Рязани. Запланирован ремонт помещений, фасадов и инженерных коммуникаций, а также закупка современного оборудования и мебели.

"Также обновим здания шести детских садов в Рязани, Спасске, Касимове и Скопине. Работы ведутся по национальному проекту "Семья". Создаем для самых юных жителей региона современные и комфортные условия", - отметил глава региона.