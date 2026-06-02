Россиян в 2027 году ждет только одна шестидневная рабочая неделя

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Россиян в 2027 году ждет только одна шестидневная рабочая неделя, она ожидается с 15 по 20 февраля, сообщила РИА Новости доцент кафедры государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Ирина Рогалева.

"Согласно проекту производственного календаря, всего в 2027 году будет одна шестидневная рабочая неделя. С 15 по 20 февраля, суббота рабочая", - сказала Рогалева.

Она уточнила, что это обусловлено переносом выходного дня с субботы 20 февраля на понедельник 22 февраля, чтобы создать непрерывные трехдневные выходные в честь Дня защитника Отечества с 21 по 23 февраля.

По словам эксперта, официально производственный календарь на 2027 год еще не утвержден правительством России . При этом представленный проект уже дает полное представление о том, как будет организован рабочий график.