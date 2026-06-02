02:07 02.06.2026
Россиян в 2027 году ждет одна шестидневная рабочая неделя с 15 по 20 февраля

Девушка работает за компьютером. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В 2027 году россиян ждет одна шестидневная рабочая неделя.
  • Шестидневная рабочая неделя ожидается с 15 по 20 февраля, выходной день переносится с субботы 20 февраля на понедельник 22 февраля для создания непрерывных трехдневных выходных в честь Дня защитника Отечества.
  • Официально производственный календарь на 2027 год еще не утвержден правительством России.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Россиян в 2027 году ждет только одна шестидневная рабочая неделя, она ожидается с 15 по 20 февраля, сообщила РИА Новости доцент кафедры государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Ирина Рогалева.
"Согласно проекту производственного календаря, всего в 2027 году будет одна шестидневная рабочая неделя. С 15 по 20 февраля, суббота рабочая", - сказала Рогалева.
Она уточнила, что это обусловлено переносом выходного дня с субботы 20 февраля на понедельник 22 февраля, чтобы создать непрерывные трехдневные выходные в честь Дня защитника Отечества с 21 по 23 февраля.
По словам эксперта, официально производственный календарь на 2027 год еще не утвержден правительством России. При этом представленный проект уже дает полное представление о том, как будет организован рабочий график.
Шестидневных рабочих недель в 2026 году для россиян, работающих по пятидневному графику, не будет.
