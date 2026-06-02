Силы ПВО за 12 часов сбили 158 украинских беспилотников

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы ПВО за 12 часов уничтожили 158 украинских беспилотников над российскими регионами.
- Беспилотники были уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Тульской областей и Республики Крым.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Силы ПВО за 12 часов уничтожили 158 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.
"Второго июня с 8.00 до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 158 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Тульской областей и Республики Крым", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18