Путин и Лукашенко обсудили по телефону международную повестку дня

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор.
- Главной темой разговора стали актуальные вопросы двусторонних белорусско-российских отношений, а также обсуждались торгово-экономические отношения в связи с введением российской стороной новой системы СПОТ.
МИНСК, 2 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудили международную повестку дня и обстановку в регионе, сообщает близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал "Пул первого".
Президенты России и Белоруссии во вторник провели телефонный разговор, сообщили ранее в Кремле.
"Главы государств обсудили и международную повестку дня, обстановку в регионе", - говорится в публикации.
Отмечается, что главной темой разговора стали актуальные вопросы двусторонних белорусско-российских отношений.
"Также в числе обсуждавшихся тем - торгово-экономические отношения в связи с введением российской стороной новой системы СПОТ", - подчеркивается в сообщении.