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Путин и Лукашенко обсудили по телефону международную повестку дня - РИА Новости, 02.06.2026
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19:52 02.06.2026
Путин и Лукашенко обсудили по телефону международную повестку дня

Путин и Лукашенко обсудили международную повестку дня и обстановку в регионе

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор.
  • Главной темой разговора стали актуальные вопросы двусторонних белорусско-российских отношений, а также обсуждались торгово-экономические отношения в связи с введением российской стороной новой системы СПОТ.
МИНСК, 2 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудили международную повестку дня и обстановку в регионе, сообщает близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал "Пул первого".
Президенты России и Белоруссии во вторник провели телефонный разговор, сообщили ранее в Кремле.
"Главы государств обсудили и международную повестку дня, обстановку в регионе", - говорится в публикации.
Отмечается, что главной темой разговора стали актуальные вопросы двусторонних белорусско-российских отношений.
"Также в числе обсуждавшихся тем - торгово-экономические отношения в связи с введением российской стороной новой системы СПОТ", - подчеркивается в сообщении.
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БелоруссияРоссияАлександр ЛукашенкоВладимир Путин
 
 
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