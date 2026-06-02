Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал о разговоре с режиссером, снявшим фильм на немецком языке - РИА Новости, 02.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
19:05 02.06.2026
Путин рассказал о разговоре с режиссером, снявшим фильм на немецком языке

Путин объяснил важность художественных произведений на языке оригинала

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции на заседании Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Российской Федераци
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции на заседании Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Российской Федераци - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции на заседании Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Российской Федераци
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин рассказал о разговоре с российским режиссером, который снимает фильмы на немецком языке.
  • На его примере президент объяснил важность художественных произведений на языке оригинала.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал о разговоре с режиссером из России, который снимал кинокартину на немецком языке, и объяснил, чем важны художественные произведения на языке оригинала.
Глава государства во вторник собрал заседание Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ. В ходе мероприятия народный артист России Сергей Безруков рассказал о работе российского "культурного десанта" за рубежом.
Путин на заседании Совета по поддержке русского языка и языков народов России - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
Путин отнес изучение русского языка к приоритетным направлениям госполитики
Вчера, 16:01
"Самый показательный момент наших переговоров, вопрос, который иногда звучит от наших зарубежных партнеров. Нам обычно так говорят: "Мы понимаем, зачем этот проект нужен вам. А зачем нам ваша русская культура на русском языке?" - рассказал Безруков.
В свою очередь, президент ответил на этот вопрос, приводя в пример работы одного из российских режиссеров.
"Один из наших сегодняшних деятелей культуры, который снимает фильмы на иностранном языке, в частности, на немецком, как-то мне сказал: "Ну да, я хочу, чтобы этот фильм шел у нас, в России, но на немецком языке. Почему? Потому что это оригинал, чтобы люди слышали". Пускай будет подстрочник, но чтобы слышали. Вот и объяснение, если люди, с которыми вы общались, не понимают этого, то им нужно объяснить", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.03.2026
Путин: отсутствие квот на иностранное кино пускает на экраны ненужные вещи
25 марта, 23:00
 
КультураРоссияВладимир ПутинСергей Безруков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала