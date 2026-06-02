Путин рассказал о разговоре с режиссером, снявшим фильм на немецком языке

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин рассказал о разговоре с российским режиссером, который снимает фильмы на немецком языке.
- На его примере президент объяснил важность художественных произведений на языке оригинала.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал о разговоре с режиссером из России, который снимал кинокартину на немецком языке, и объяснил, чем важны художественные произведения на языке оригинала.
Глава государства во вторник собрал заседание Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ. В ходе мероприятия народный артист России Сергей Безруков рассказал о работе российского "культурного десанта" за рубежом.
"Самый показательный момент наших переговоров, вопрос, который иногда звучит от наших зарубежных партнеров. Нам обычно так говорят: "Мы понимаем, зачем этот проект нужен вам. А зачем нам ваша русская культура на русском языке?" - рассказал Безруков.
В свою очередь, президент ответил на этот вопрос, приводя в пример работы одного из российских режиссеров.
"Один из наших сегодняшних деятелей культуры, который снимает фильмы на иностранном языке, в частности, на немецком, как-то мне сказал: "Ну да, я хочу, чтобы этот фильм шел у нас, в России, но на немецком языке. Почему? Потому что это оригинал, чтобы люди слышали". Пускай будет подстрочник, но чтобы слышали. Вот и объяснение, если люди, с которыми вы общались, не понимают этого, то им нужно объяснить", - сказал Путин.