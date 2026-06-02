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Путин провел телефонный разговор с Лукашенко - РИА Новости, 02.06.2026
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18:43 02.06.2026 (обновлено: 18:49 02.06.2026)
Путин провел телефонный разговор с Лукашенко

Путин обсудил с Лукашенко вопросы развития союзнического взаимодействия

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Белоруссии Александром Лукашенко.
  • Обсуждались актуальные вопросы дальнейшего развития двустороннего союзнического взаимодействия.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Белоруссии Александром Лукашенко, обсудил вопросы дальнейшего развития двустороннего союзнического взаимодействия, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"В ходе телефонного разговора президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Республики Белоруссия Александром Лукашенко обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития двустороннего союзнического взаимодействия", - говорится в телеграмме.
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