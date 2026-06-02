Путин провел телефонный разговор с Лукашенко

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Белоруссии Александром Лукашенко.
- Обсуждались актуальные вопросы дальнейшего развития двустороннего союзнического взаимодействия.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Белоруссии Александром Лукашенко, обсудил вопросы дальнейшего развития двустороннего союзнического взаимодействия, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"В ходе телефонного разговора президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Республики Белоруссия Александром Лукашенко обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития двустороннего союзнического взаимодействия", - говорится в телеграмме.