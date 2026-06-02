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Путин сравнил "культурный десант" Безрукова с десантниками в зоне СВО - РИА Новости, 02.06.2026
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17:47 02.06.2026
Путин сравнил "культурный десант" Безрукова с десантниками в зоне СВО

Путин сравнил "культурный десант" Безрукова в Абхазии и Киргизии с десантниками

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкСергей Безруков
Сергей Безруков - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Сергей Безруков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин сравнил "культурный десант" Сергея Безрукова с десантниками, выполняющими задачи в зоне СВО.
  • Народный артист России анонсировал "десант" российских деятелей культуры в Абхазии и Киргизии.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сравнил "культурный десант" народного артиста России Сергея Безрукова с десантниками, выполняющими задачи в зоне СВО.
Во вторник Путин собрал заседание Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ. Безруков, выступая на нем, анонсировал "десант" российских деятелей культуры в Абхазии и Киргизии.
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"Вы сказали, что у вас намечается "культурный десант". Девиз десанта – "никто, кроме нас". И этим многое объясняется. Я уверен, что и в вашем случае все будет на высшем уровне – так, как работают наши десантники на поле боя", - сказал президент Безрукову на заседании.
Путин также поблагодарил артиста за работу в рамках спецпроекта Большого детского фестиваля на Шпицбергене.
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РоссияАбхазияКиргизияВладимир ПутинСергей Безруков
 
 
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