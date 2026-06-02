Путин сравнил "культурный десант" Безрукова с десантниками в зоне СВО

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"Вы сказали, что у вас намечается "культурный десант". Девиз десанта – "никто, кроме нас". И этим многое объясняется. Я уверен, что и в вашем случае все будет на высшем уровне – так, как работают наши десантники на поле боя", - сказал президент Безрукову на заседании.