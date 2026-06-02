Путин сравнил "культурный десант" Безрукова с десантниками в зоне СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин сравнил "культурный десант" Сергея Безрукова с десантниками, выполняющими задачи в зоне СВО.
- Народный артист России анонсировал "десант" российских деятелей культуры в Абхазии и Киргизии.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сравнил "культурный десант" народного артиста России Сергея Безрукова с десантниками, выполняющими задачи в зоне СВО.
«
"Вы сказали, что у вас намечается "культурный десант". Девиз десанта – "никто, кроме нас". И этим многое объясняется. Я уверен, что и в вашем случае все будет на высшем уровне – так, как работают наши десантники на поле боя", - сказал президент Безрукову на заседании.
Путин также поблагодарил артиста за работу в рамках спецпроекта Большого детского фестиваля на Шпицбергене.
Русскую культуру запретить нельзя, заявил Безруков
12 октября 2025, 15:44