Путин: определять направления поддержки русского языка должны эксперты

"Если нужно, давайте мы организуем работу так, чтобы они попали в соответствующую нормативную базу правительства, и чтобы это ничего не забывалось. Чтобы все, о чем мы сегодня говорили, было в повестке дня нашей совместной общей работы - и правительства, и администрации президента, и президентского совета", - добавил Путин, отметив, что организовывать работу по поддержке русского языка и языков народов России предстоит правительству и министрам.