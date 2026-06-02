Путин: определять направления поддержки русского языка должны эксперты

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин заявил, что определять смыслы и направления поддержки русского языка и народов России должно экспертное сообщество.
- Путин подчеркнул, что государство обязано поддерживать инициативы экспертов в этой области.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Определять смыслы и направления поддержки русского языка и народов России должно экспертное сообщество, заявил президент РФ Владимир Путин.
Во вторник президент провел заседание Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.
"Именно экспертное сообщество, именно специалисты, которые всю жизнь посвятили себя русскому языку, его поддержке, изучению, именно вы должны определять смыслы, приоритеты в этой работе. А государство может только поддержать и обязано поддерживать", - сказал Путин после заседания.
Он попросил советника президента Елену Ямпольскую по итогам заседания подготовить необходимую нормативную базу, в том числе отразить рекомендации, озвученные членами совета.
"Если нужно, давайте мы организуем работу так, чтобы они попали в соответствующую нормативную базу правительства, и чтобы это ничего не забывалось. Чтобы все, о чем мы сегодня говорили, было в повестке дня нашей совместной общей работы - и правительства, и администрации президента, и президентского совета", - добавил Путин, отметив, что организовывать работу по поддержке русского языка и языков народов России предстоит правительству и министрам.
"Но еще раз хочу подчеркнуть: чиновники самого высокого уровня, самые талантливые люди, они загружены текучкой, текущей работой", - сказал Путин, добавив, что определять основные направления этой деятельности должно именно экспертное сообщество.
Президент попросил членов совета продолжать эту работу.