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Путин: определять направления поддержки русского языка должны эксперты - РИА Новости, 02.06.2026
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17:43 02.06.2026 (обновлено: 20:40 02.06.2026)

Путин: определять направления поддержки русского языка должны эксперты

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции на заседании Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Российской Федерации
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции на заседании Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции на заседании Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Российской Федерации
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин заявил, что определять смыслы и направления поддержки русского языка и народов России должно экспертное сообщество.
  • Путин подчеркнул, что государство обязано поддерживать инициативы экспертов в этой области.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Определять смыслы и направления поддержки русского языка и народов России должно экспертное сообщество, заявил президент РФ Владимир Путин.
Во вторник президент провел заседание Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.
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"Именно экспертное сообщество, именно специалисты, которые всю жизнь посвятили себя русскому языку, его поддержке, изучению, именно вы должны определять смыслы, приоритеты в этой работе. А государство может только поддержать и обязано поддерживать", - сказал Путин после заседания.
Он попросил советника президента Елену Ямпольскую по итогам заседания подготовить необходимую нормативную базу, в том числе отразить рекомендации, озвученные членами совета.
"Если нужно, давайте мы организуем работу так, чтобы они попали в соответствующую нормативную базу правительства, и чтобы это ничего не забывалось. Чтобы все, о чем мы сегодня говорили, было в повестке дня нашей совместной общей работы - и правительства, и администрации президента, и президентского совета", - добавил Путин, отметив, что организовывать работу по поддержке русского языка и языков народов России предстоит правительству и министрам.
"Но еще раз хочу подчеркнуть: чиновники самого высокого уровня, самые талантливые люди, они загружены текучкой, текущей работой", - сказал Путин, добавив, что определять основные направления этой деятельности должно именно экспертное сообщество.
Президент попросил членов совета продолжать эту работу.
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