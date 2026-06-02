Путин рассказал о хлебе, который Лукашенко привез в Москву на 9 Мая

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что лидер Белоруссии Александр Лукашенко привез 9 мая хлеб, выпеченный по рецептам военного времени.

"Вот такой хлеб литературный, творческий, культурный, он не менее важен и имеет, конечно, огромное значение", - подчеркнул Путин.