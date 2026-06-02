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Путин рассказал о хлебе, который Лукашенко привез в Москву на 9 Мая - РИА Новости, 02.06.2026
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17:36 02.06.2026
Путин рассказал о хлебе, который Лукашенко привез в Москву на 9 Мая

Путин: Лукашенко привез 9 мая в РФ хлеб, выпеченный по рецептам военного времени

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин рассказал, что Александр Лукашенко привез хлеб, выпеченный по рецептам военного времени.
  • Путин отметил важность культурного и исторического значения такого хлеба.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что лидер Белоруссии Александр Лукашенко привез 9 мая хлеб, выпеченный по рецептам военного времени.
Путин во вторник собрал заседание Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ.
«
"Совсем недавно, на 9 мая, Александр Григорьевич Лукашенко был у нас, как вы знаете, на мероприятиях, и, значит что, привез с собой хлеб времен войны, выпеченный по рецептам того времени в Сталинграде, в Ленинграде и в других регионах бывшего Советского Союза", - сказал Путин в ходе заседания.
Он отметил, что любопытно пробовать хлеб Сталинграда, Москвы того времени.
"Вот такой хлеб литературный, творческий, культурный, он не менее важен и имеет, конечно, огромное значение", - подчеркнул Путин.
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