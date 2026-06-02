Путин рассказал о хлебе, который Лукашенко привез в Москву на 9 Мая

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин рассказал, что Александр Лукашенко привез хлеб, выпеченный по рецептам военного времени.
- Путин отметил важность культурного и исторического значения такого хлеба.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что лидер Белоруссии Александр Лукашенко привез 9 мая хлеб, выпеченный по рецептам военного времени.
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"Совсем недавно, на 9 мая, Александр Григорьевич Лукашенко был у нас, как вы знаете, на мероприятиях, и, значит что, привез с собой хлеб времен войны, выпеченный по рецептам того времени в Сталинграде, в Ленинграде и в других регионах бывшего Советского Союза", - сказал Путин в ходе заседания.
Он отметил, что любопытно пробовать хлеб Сталинграда, Москвы того времени.
"Вот такой хлеб литературный, творческий, культурный, он не менее важен и имеет, конечно, огромное значение", - подчеркнул Путин.