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Путин поблагодарил Безрукова за работу на детском фестивале на Шпицбергене - РИА Новости, 02.06.2026
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
17:31 02.06.2026 (обновлено: 17:41 02.06.2026)
Путин поблагодарил Безрукова за работу на детском фестивале на Шпицбергене

Путин поблагодарил Безрукова за работу в рамках спецпроекта БДФ на Шпицбергене

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции на заседании Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Российской Федераци
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции на заседании Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Российской Федераци - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции на заседании Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Российской Федераци
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин поблагодарил Сергея Безрукова за работу в рамках спецпроекта Большого детского фестиваля на Шпицбергене.
  • Артист рассказал о спецпрограмме в ходе Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и народов России.
  • Спецпроект "ЭХО БДФ" под руководством Сергея Безрукова впервые прошел за пределами России — в поселке Баренцбург на Шпицбергене, мероприятия проходили с апреля по май 2026 года.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил народного артиста России Сергея Безрукова за работу в рамках спецпроекта Большого детского фестиваля (БДФ) на Шпицбергене.
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Безруков в ходе Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и народов России рассказал Путину о спецпрограмме БДФ на Шпицбергене.
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"Спасибо вам за Шпицберген, спасибо вообще за вашу работу, за выбранное направление, Вы сказали, что у вас намечается культурный десант. Девиз десанта - никто, кроме нас. Вот этим много объясняется. Я уверен, что и в вашем случае все будет на высшем уровне, так как работают наши десантники на поле боя", - сказал, в свою очередь, Путин.
Впервые спецпроект Большого детского фестиваля под руководством народного артиста РФ Сергея Безрукова "ЭХО БДФ" прошел за пределами России - в поселке Баренцбург, архипелаг Шпицберген, Норвегия. Мероприятия проходили с апреля по май 2026 года.
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