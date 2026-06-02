Путин поблагодарил Безрукова за работу на детском фестивале на Шпицбергене

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"Спасибо вам за Шпицберген, спасибо вообще за вашу работу, за выбранное направление, Вы сказали, что у вас намечается культурный десант. Девиз десанта - никто, кроме нас. Вот этим много объясняется. Я уверен, что и в вашем случае все будет на высшем уровне, так как работают наши десантники на поле боя", - сказал, в свою очередь, Путин.