Путин заявил, что латиница на рекламных вывесках используется необоснованно

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин указал на необоснованное использование латиницы на рекламных вывесках в России.
- Глава государства отметил, что в Москве также достаточно рекламы на латинице, хотя и в меньшем количестве по сравнению с другими регионами.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Латиница на рекламных вывесках в России иногда используется необоснованно, указал президент РФ Владимир Путин.
Глава государства во вторник собрал заседание совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ.
"Вы знаете, мы ко всему, что касается нашего языка родного, относимся как к чему-то само собой разумеющемуся, даже если что-то забываем, на что-то не обращаем внимания. Ну, вот, эта реклама на латинице сплошь и рядом. В Москве поменьше, но и здесь у нас, в Москве, достаточно, причем иногда необоснованно", - сказал Путин в ходе заседания совета.
Российский лидер уточнил, что есть какие-то вещи рекламного характера, бренды, которые не могут менять свои названия, но это и не надо.
"Но все равно можно, даже используя бренды, которых не могут не придерживаться определенные фирмы, компании мирового класса, мирового уровня, все равно можно подумать о том, как это сделать удобоваримо для нас и на нашей территории, на российской", - добавил Путин.