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Путин заявил, что латиница на рекламных вывесках используется необоснованно - РИА Новости, 02.06.2026
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17:27 02.06.2026 (обновлено: 19:59 02.06.2026)
Путин заявил, что латиница на рекламных вывесках используется необоснованно

Путин: латиница на рекламных вывесках в России часто используется необоснованно

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин в режиме видеоконференции на заседании Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Российской Федераци
Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции на заседании Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Российской Федераци - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции на заседании Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Российской Федераци
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин указал на необоснованное использование латиницы на рекламных вывесках в России.
  • Глава государства отметил, что в Москве также достаточно рекламы на латинице, хотя и в меньшем количестве по сравнению с другими регионами.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Латиница на рекламных вывесках в России иногда используется необоснованно, указал президент РФ Владимир Путин.
Глава государства во вторник собрал заседание совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ.
"Вы знаете, мы ко всему, что касается нашего языка родного, относимся как к чему-то само собой разумеющемуся, даже если что-то забываем, на что-то не обращаем внимания. Ну, вот, эта реклама на латинице сплошь и рядом. В Москве поменьше, но и здесь у нас, в Москве, достаточно, причем иногда необоснованно", - сказал Путин в ходе заседания совета.
Российский лидер уточнил, что есть какие-то вещи рекламного характера, бренды, которые не могут менять свои названия, но это и не надо.
"Но все равно можно, даже используя бренды, которых не могут не придерживаться определенные фирмы, компании мирового класса, мирового уровня, все равно можно подумать о том, как это сделать удобоваримо для нас и на нашей территории, на российской", - добавил Путин.
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