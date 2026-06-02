Путин заявил, что латиница на рекламных вывесках используется необоснованно

Российский лидер уточнил, что есть какие-то вещи рекламного характера, бренды, которые не могут менять свои названия, но это и не надо.

"Но все равно можно, даже используя бренды, которых не могут не придерживаться определенные фирмы, компании мирового класса, мирового уровня, все равно можно подумать о том, как это сделать удобоваримо для нас и на нашей территории, на российской", - добавил Путин.