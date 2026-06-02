Рейтинг@Mail.ru
Путин призвал уделять больше внимания языкам народов России - РИА Новости, 02.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:25 02.06.2026 (обновлено: 20:10 02.06.2026)
Путин призвал уделять больше внимания языкам народов России

Путин заявил, что в России уделяется слишком мало внимания языкам ее народов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции на заседании Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Российской Федераци
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции на заседании Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Российской Федераци - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции на заседании Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Российской Федераци
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин заявил, что в России уделяется слишком мало внимания языкам народов Российской Федерации.
  • Президент проводит Совет по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в России уделяется слишком мало внимания языкам ее народов.
Во вторник президент РФ Владимир Путин проводит Совет по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.
«
"Я считаю, что мы слишком мало уделяем внимания языкам народов Российской Федерации. Они (народы РФ - ред.) сами мало уделяют этому внимание. Федеральный центр, безусловно, и экспертное сообщество, безусловно, должны это делать и обращать на это внимание",- сказал Путин.
Он отметил, что в этом плане важной и правильной инициативой станет издание серии "Библиотека литературных шедевров народов России".
"Считаю, что это очень важное направление, и, безусловно, оно будет поддержано", - заверил Путин.
Улица Буйнакского в Махачкале - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
Путин обратил внимание на спад в издании книг на языках народов Дагестана
Вчера, 17:14
 
РоссияВладимир ПутинОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала