Путин призвал уделять больше внимания языкам народов России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин заявил, что в России уделяется слишком мало внимания языкам народов Российской Федерации.
- Президент проводит Совет по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в России уделяется слишком мало внимания языкам ее народов.
Во вторник президент РФ Владимир Путин проводит Совет по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.
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"Я считаю, что мы слишком мало уделяем внимания языкам народов Российской Федерации. Они (народы РФ - ред.) сами мало уделяют этому внимание. Федеральный центр, безусловно, и экспертное сообщество, безусловно, должны это делать и обращать на это внимание",- сказал Путин.
Он отметил, что в этом плане важной и правильной инициативой станет издание серии "Библиотека литературных шедевров народов России".
"Считаю, что это очень важное направление, и, безусловно, оно будет поддержано", - заверил Путин.