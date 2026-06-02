Путин призвал уделять больше внимания языкам народов России

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"Я считаю, что мы слишком мало уделяем внимания языкам народов Российской Федерации. Они (народы РФ - ред.) сами мало уделяют этому внимание. Федеральный центр, безусловно, и экспертное сообщество, безусловно, должны это делать и обращать на это внимание",- сказал Путин.