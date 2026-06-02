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Нужно сделать все для поддержки русского жестового языка, заявил Путин - РИА Новости, 02.06.2026
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17:23 02.06.2026 (обновлено: 17:30 02.06.2026)
Нужно сделать все для поддержки русского жестового языка, заявил Путин

Путин: нужно сделать все для поддержки русского жестового языка

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин заявил о необходимости поддержать русский жестовый язык.
  • Сотни тысяч сограждан пользуются русским жестовым языком, и нужно сделать все, чтобы они чувствовали себя полноценными членами общества, сказал Путин.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Нужно сделать все для поддержки русского жестового языка, заявил президент России Владимир Путин.
"Безусловно, нужно будет сделать все для того, чтобы поддержать русский жестовый язык. Полностью согласен. Сотни тысяч наших сограждан им пользуются, и надо сделать все, чтобы они чувствовали себя полноценными членами нашего общества", - сказал Путин в ходе совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции на заседании Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Российской Федераци - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
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