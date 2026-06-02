Путин поддержал идею возрождения российского Пушкинского общества

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин поддержал идею возрождения Пушкинского общества.
- Идея возрождения Пушкинского общества была озвучена на заседании Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал идею возрождения в России Пушкинского общества.
Глава государства во вторник собрал заседание Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ. В ходе заседания советник президента РФ Елена Ямпольская предложила возродить в России Пушкинское общество.
"Теперь по поводу возрождения Пушкинского общества. Ну, конечно, конечно, нужно возродить. И спасибо, что вы обратили на это внимание", - сказал Путин на заседании совета.