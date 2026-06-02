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Путин поддержал идею возрождения российского Пушкинского общества - РИА Новости, 02.06.2026
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17:21 02.06.2026 (обновлено: 17:26 02.06.2026)

Путин поддержал идею возрождения российского Пушкинского общества

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин поддержал идею возрождения Пушкинского общества.
  • Идея возрождения Пушкинского общества была озвучена на заседании Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал идею возрождения в России Пушкинского общества.
Глава государства во вторник собрал заседание Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ. В ходе заседания советник президента РФ Елена Ямпольская предложила возродить в России Пушкинское общество.
"Теперь по поводу возрождения Пушкинского общества. Ну, конечно, конечно, нужно возродить. И спасибо, что вы обратили на это внимание", - сказал Путин на заседании совета.
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ОбществоРоссияВладимир ПутинЕлена Ямпольская
 
 
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