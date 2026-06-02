Путин поддержит установление Дня детской книги

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин пообещал поддержать установление в России Дня детской книги.
- Ямпольская предложила отмечать его 26 марта.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Российский президент Владимир Путин пообещал поддержать установление в РФ Дня детской книги.
Глава государства во вторник собрал заседание совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ. В ходе заседания советник президента РФ Елена Ямпольская предложила установить в Российской Федерации День детской книги и отмечать его 26 марта.
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"Я уже сказал, что выскажусь по поводу предложения в связи с Днем детской книги. Само собой поддержим", - заявил Путин на заседании совета.
Инициатива об установлении такого дня будет поддержана, поскольку это хорошее и нужное дело, подчеркнул российский лидер.
"Я обратил внимание на то, что в ходе мероприятий подобного рода, здесь кто-то из коллег сказал, что были презентованы книжки и 1943 года, и другие материалы. Это, конечно, очень здорово", - добавил Путин.
Важно, отметил президент, чтобы дети и молодые люди через такую литературу узнавали, как жили их сверстники в годы Великой Отечественной войны. Вместе с тем и современная детская литература на таких мероприятиях, как День детской книги, должна быть представлена, считает Путин.