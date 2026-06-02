Путин назвал запуск книжной серии "Библиотека литературных шедевров" важным

"Символично, что эта инициатива стартует в Год единства народов России, не менее значимо запустить в текущем году и подготовку к изданию книжной серии "Библиотека литературных шедевров народов России". Она будет включать переводы на русский лучших произведений наших национальных литератур и сделает их доступными для самого широкого круга читателей", - сказал Путин.