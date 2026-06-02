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Путин назвал запуск книжной серии "Библиотека литературных шедевров" важным - РИА Новости, 02.06.2026
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16:37 02.06.2026
Путин назвал запуск книжной серии "Библиотека литературных шедевров" важным

Путин: запуск подготовки "Библиотеки литературных шедевров народов России" важен

© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин назвал значимым запуск подготовки книжной серии "Библиотека литературных шедевров народов России".
  • Серия будет включать переводы на русский язык лучших произведений национальных литератур и сделает их доступными для широкого круга читателей.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал значимым запуск подготовки книжной серии "Библиотека литературных шедевров народов России" в этом году.
Во вторник Путин проводит заседание Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России. В ходе заседания он напомнил, что предстоящей осенью в день рождения поэта Расула Гамзатова впервые будет отмечаться День языков народов России.
"Символично, что эта инициатива стартует в Год единства народов России, не менее значимо запустить в текущем году и подготовку к изданию книжной серии "Библиотека литературных шедевров народов России". Она будет включать переводы на русский лучших произведений наших национальных литератур и сделает их доступными для самого широкого круга читателей", - сказал Путин.
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