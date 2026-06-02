Путин назвал запуск книжной серии "Библиотека литературных шедевров" важным

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин назвал значимым запуск подготовки книжной серии "Библиотека литературных шедевров народов России".
- Серия будет включать переводы на русский язык лучших произведений национальных литератур и сделает их доступными для широкого круга читателей.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал значимым запуск подготовки книжной серии "Библиотека литературных шедевров народов России" в этом году.
"Символично, что эта инициатива стартует в Год единства народов России, не менее значимо запустить в текущем году и подготовку к изданию книжной серии "Библиотека литературных шедевров народов России". Она будет включать переводы на русский лучших произведений наших национальных литератур и сделает их доступными для самого широкого круга читателей", - сказал Путин.