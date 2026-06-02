Путин поручил наделить доклад о языковой политике статусом государственного

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин провел заседание Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.
- Путин считает важным наделить доклад о реализации языковой политики статусом государственного.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Доклад о реализации языковой политики необходимо наделить статусом государственного, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"План мероприятия по реализации основ утверждён. Прошу правительство обеспечить его финансирование и, конечно же, исполнение. Считаю важным наделить доклад о реализации языковой политики статусом государственного, это имеет значение", - отметил Путин во время заседания.