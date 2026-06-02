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Путин поручил наделить доклад о языковой политике статусом государственного - РИА Новости, 02.06.2026
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16:11 02.06.2026
Путин поручил наделить доклад о языковой политике статусом государственного

Путин призвал наделить доклад о языковой политике статусом государственного

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин провел заседание Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.
  • Путин считает важным наделить доклад о реализации языковой политики статусом государственного.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Доклад о реализации языковой политики необходимо наделить статусом государственного, сообщил президент РФ Владимир Путин.
Во вторник Путин провел заседание Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.
"План мероприятия по реализации основ утверждён. Прошу правительство обеспечить его финансирование и, конечно же, исполнение. Считаю важным наделить доклад о реализации языковой политики статусом государственного, это имеет значение", - отметил Путин во время заседания.
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