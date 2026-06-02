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Путин отнес изучение русского языка к приоритетным направлениям госполитики - РИА Новости, 02.06.2026
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16:01 02.06.2026 (обновлено: 16:54 02.06.2026)

Путин отнес изучение русского языка к приоритетным направлениям госполитики

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин назвал совершенствование системы изучения русского языка приоритетным направлением госполитики.
  • Он объявил о разработке модуля "Русский язык как государственный" для вузов и призвал их открыть самостоятельные факультеты русского языка и литературы.
  • Президент также предложил увеличить количество часов на изучение русского языка и литературы для будущих учителей начальной школы и запустить тематические смены в детских лагерях.
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Владимир Путин назвал совершенствование системы изучения русского языка приоритетным направлением госполитики.
По его словам, уже в ближайшее время начнется разработка модуля "Русский язык как государственный" для высших учебных заведений. Он должен стать частью единого ядра высшего образования.
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"Предметом изучения здесь станут в том числе конституционный статус русского языка и вопросы языковой политики России", — пояснил глава государства.
А сами вузы президент призвал открыть самостоятельный факультет русского.
"Знаю, в прошлом году в Крымском федеральном университете имени Вернадского был создан самостоятельный факультет русского языка и литературы. И рассчитываю, что примеру крымчан последуют и другие федеральные вузы", — сказал он.
При этом количество часов на изучение как самого языка, так и литературы для будущих учителей начальной школы следует увеличить, подчеркнул Путин. По его словам, эти предметы напрямую влияют на формирование общей речевой культуры и эстетических представлений, что в конечном итоге сказывается на воспитании и обучении детей.
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Помимо этого, он предложил запустить в детских лагерях тематические смены, посвященные русскому языку.
«

"Начались летние школьные каникулы. В последние годы все больше детских оздоровительных лагерей организуют тематические смены — географические, историко-культурные. Не сомневаюсь, что значительный интерес у детей и подростков, их родителей, учителей вызовут и смены, посвященные русскому языку и отечественной литературе".

Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин
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