Путин отнес изучение русского языка к приоритетным направлениям госполитики

Краткий пересказ от РИА ИИ Путин назвал совершенствование системы изучения русского языка приоритетным направлением госполитики.

Он объявил о разработке модуля "Русский язык как государственный" для вузов и призвал их открыть самостоятельные факультеты русского языка и литературы.

Президент также предложил увеличить количество часов на изучение русского языка и литературы для будущих учителей начальной школы и запустить тематические смены в детских лагерях.

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Владимир Путин назвал совершенствование системы изучения русского языка приоритетным направлением госполитики.

По его словам, уже в ближайшее время начнется разработка модуля "Русский язык как государственный" для высших учебных заведений. Он должен стать частью единого ядра высшего образования.

"Предметом изучения здесь станут в том числе конституционный статус русского языка и вопросы языковой политики России", — пояснил глава государства.

А сами вузы президент призвал открыть самостоятельный факультет русского.

"Знаю, в прошлом году в Крымском федеральном университете имени Вернадского был создан самостоятельный факультет русского языка и литературы. И рассчитываю, что примеру крымчан последуют и другие федеральные вузы", — сказал он.

При этом количество часов на изучение как самого языка, так и литературы для будущих учителей начальной школы следует увеличить, подчеркнул Путин . По его словам, эти предметы напрямую влияют на формирование общей речевой культуры и эстетических представлений, что в конечном итоге сказывается на воспитании и обучении детей.

Помимо этого, он предложил запустить в детских лагерях тематические смены, посвященные русскому языку.

« "Начались летние школьные каникулы. В последние годы все больше детских оздоровительных лагерей организуют тематические смены — географические, историко-культурные. Не сомневаюсь, что значительный интерес у детей и подростков, их родителей, учителей вызовут и смены, посвященные русскому языку и отечественной литературе". Владимир Путин президент России президент России