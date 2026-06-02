Путин поручил финансировать мероприятия по реализации языковой госполитики

Краткий пересказ от РИА ИИ Владимир Путин собрал заседание Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.

Путин поздравил участников с наступающим Днем русского языка и поблагодарил за подготовку Основ государственной языковой политики России.

Президент попросил правительство обеспечить финансирование и исполнение плана мероприятий по реализации основ государственной языковой политики.

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил правительство обеспечить финансирование и исполнение плана мероприятий по реализации основ государственной языковой политики.

Путин во вторник собрал заседание Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ. Он поздравил участников мероприятия с наступающим Днем русского языка и поблагодарил за активную работу - прежде всего за подготовку Основ государственной языковой политики РФ.

"План мероприятий по реализации основ утвержден. Прошу правительство обеспечить его финансирование и, конечно же, исполнение", - сказал Путин в ходе заседания совета.

Он отметил, что в России появился документ стратегического планирования, который определяет приоритетные задачи и основные направления в сфере сохранения, развития и поддержки русского языка, а также языков республик и других языков народов, проживающих в России.