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Путин поручил финансировать мероприятия по реализации языковой госполитики - РИА Новости, 02.06.2026
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16:01 02.06.2026 (обновлено: 18:09 02.06.2026)
Путин поручил финансировать мероприятия по реализации языковой госполитики

Путин попросил правительство обеспечить финансирование языковой политики

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин собрал заседание Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.
  • Путин поздравил участников с наступающим Днем русского языка и поблагодарил за подготовку Основ государственной языковой политики России.
  • Президент попросил правительство обеспечить финансирование и исполнение плана мероприятий по реализации основ государственной языковой политики.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил правительство обеспечить финансирование и исполнение плана мероприятий по реализации основ государственной языковой политики.
Путин во вторник собрал заседание Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ. Он поздравил участников мероприятия с наступающим Днем русского языка и поблагодарил за активную работу - прежде всего за подготовку Основ государственной языковой политики РФ.
"План мероприятий по реализации основ утвержден. Прошу правительство обеспечить его финансирование и, конечно же, исполнение", - сказал Путин в ходе заседания совета.
Он отметил, что в России появился документ стратегического планирования, который определяет приоритетные задачи и основные направления в сфере сохранения, развития и поддержки русского языка, а также языков республик и других языков народов, проживающих в России.
Основы государственной языковой политики России были утверждены указом президента в июле 2025 года. Правительство России в конце мая утвердило план реализации основ языковой политики, который включает 120 мероприятий для сохранения и развития русского языка и языков народов России, а также продвижения русского языка в мире.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
Путин поздравил россиян с наступающим днем русского языка
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