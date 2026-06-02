Путин проведет заседание Совета по поддержке русского языка

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник проведет заседание Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ.

В ходе заседания основное внимание будет уделено предложениям по дальнейшей поддержке русского языка и языков народов России , включая издательские и просветительские общественные проекты. С основным докладом выступит советник президента РФ Елена Ямпольская , которая расскажет о ходе исполнения поручений главы государства и основных направлениях деятельности Совета.

Заседания совета с участием главы государства традиционно приурочены к отмечающемуся 6 июня Дню Русского языка.

Совет образован в целях совершенствования деятельности по сохранению, развитию, поддержке русского языка и языков народов Российской Федерации, укреплению позиций русского языка в мире.

Избегать вульгарных заимствований

Президент России уделяет большое внимание вопросам поддержки русского языка. Глава государства отмечал, что одной из ключевых задач является повышение качества преподавания русского языка на всех уровнях. Кроме того, Путин указывал на принципиальную важность "последовательно избавляться от вульгарных и механических иностранных заимствований", которые коверкают язык.

Кроме того, президент призывал и в общественном пространстве использовать именно кириллицу, а не "кашу из латиницы и других символов". Также власти РФ продолжают работу над укреплением позиций русского языка в мире.