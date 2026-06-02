Биолог раскрыл, каких птиц можно научить говорить

Краткий пересказ от РИА ИИ Многие птицы, включая врановых (ворон, сорок, соек), скворцов и попугаев, обладают способностью к имитации звуков и могут научиться говорить.

Люди предпочитают держать попугаев из-за их экзотичности и яркости, а также удобства в уходе.

ЯРОСЛАВЛЬ, 2 июн – РИА Новости. Вороны, сороки, сойки, скворцы могут научиться говорить, но люди предпочитают держать попугаев из-за их экзотичности, рассказал РИА Новости старший преподаватель кафедры экологии и зоологии Ярославского госуниверситета имени Павла Демидова Александр Русинов.

"Говорить могут научиться не только попугаи, но и многие птицы со способностью к имитации звуков - врановые (вОроны, вороны, сороки, сойки), скворцы. В 70-е годы ХХ века известна была даже говорящая канарейка, которая выпевала определенную фразу. Все эти птицы обладают способностью к имитации звуков", - рассказал биолог.

По его словам, люди предпочитают держать попугаев из-за их экзотичности и яркости.