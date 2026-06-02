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Биолог раскрыл, каких птиц можно научить говорить - РИА Новости, 02.06.2026
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04:23 02.06.2026 (обновлено: 09:13 02.06.2026)
Биолог раскрыл, каких птиц можно научить говорить

РИА Новости: научиться говорить могут вороны, сороки, сойки и скворцы

© РИА Новости / Анна Раткогло | Перейти в медиабанкПопугай
Попугай - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Анна Раткогло
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Многие птицы, включая врановых (ворон, сорок, соек), скворцов и попугаев, обладают способностью к имитации звуков и могут научиться говорить.
  • Люди предпочитают держать попугаев из-за их экзотичности и яркости, а также удобства в уходе.
ЯРОСЛАВЛЬ, 2 июн – РИА Новости. Вороны, сороки, сойки, скворцы могут научиться говорить, но люди предпочитают держать попугаев из-за их экзотичности, рассказал РИА Новости старший преподаватель кафедры экологии и зоологии Ярославского госуниверситета имени Павла Демидова Александр Русинов.
"Говорить могут научиться не только попугаи, но и многие птицы со способностью к имитации звуков - врановые (вОроны, вороны, сороки, сойки), скворцы. В 70-е годы ХХ века известна была даже говорящая канарейка, которая выпевала определенную фразу. Все эти птицы обладают способностью к имитации звуков", - рассказал биолог.
По его словам, люди предпочитают держать попугаев из-за их экзотичности и яркости.
"Они удобнее в уходе. Хотя держат и сорок, и ворон, но немного, потому что они сложнее в уходе", - пояснил Русинов.
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