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В Приморье выпустили в море четырех детенышей тюленя-ларги - РИА Новости, 02.06.2026
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11:19 02.06.2026 (обновлено: 12:10 02.06.2026)
В Приморье выпустили в море четырех детенышей тюленя-ларги

Четырех тюленей-ларг выпустили в море в Приморье после реабилитации

© Тюленятник и все-все-все/TelegramСпециалисты центра реабилитации для морских млекопитающих "Тюлень" выпускают на волю четырех детенышей тюленя-ларги в Приморском крае
Специалисты центра реабилитации для морских млекопитающих Тюлень выпускают на волю четырех детенышей тюленя-ларги в Приморском крае - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© Тюленятник и все-все-все/Telegram
Специалисты центра реабилитации для морских млекопитающих "Тюлень" выпускают на волю четырех детенышей тюленя-ларги в Приморском крае
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Специалисты центра реабилитации для морских млекопитающих «Тюлень» в Приморье выпустили в море четырех детенышей тюленя-ларги, которых нашли истощенными и выходили.
  • В центре отмечают, что сезон еще не закончился, и еще два тюленя готовятся к выпуску в море.
ВЛАДИВОСТОК, 2 июн – РИА Новости. Специалисты центра реабилитации для морских млекопитающих "Тюлень" в Приморье выпустили в море четырех детенышей тюленя-ларги, которых нашли на побережье истощенными и выходили, сообщает учреждение.
"Марина Змеева, Шкода Шкотова, Макакий Аполлонский и Никита Карацупа сегодня вернулись домой", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале центра.
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Там же опубликовано видео, на котором ларги выбираются из ящиков на берегу моря и уходят в воду.
В Центре отмечают, что сезон еще не закончился, еще два тюленя "дорастают" до выпуска в море.
В конце апреля в Московский зоопарк перевезли двух постояльцев центра: тюленя с заячьей губой и самку, отравившуюся в море пакетиком краски.
Ежегодно на морском побережье Приморья находят ослабевших и умирающих детенышей пятнистых тюленей-ларг, которые по разным причинам остаются без мам. Без вмешательства человека их ждет неминуемая гибель. С 2007 года в поселке Тавричанка работает центр реабилитации для морских млекопитающих "Тюлень". Его специалисты выхаживают найденных тюленят, поступающих из разных районов края. После реабилитации и выздоровления их выпускают в море. Ежегодно в течение сезона - с конца зимы - специалисты центра спасают около 20 ларг.
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