Краткий пересказ от РИА ИИ Специалисты центра реабилитации для морских млекопитающих «Тюлень» в Приморье выпустили в море четырех детенышей тюленя-ларги, которых нашли истощенными и выходили.

В центре отмечают, что сезон еще не закончился, и еще два тюленя готовятся к выпуску в море.

ВЛАДИВОСТОК, 2 июн – РИА Новости. Специалисты центра реабилитации для морских млекопитающих "Тюлень" в Приморье выпустили в море четырех детенышей тюленя-ларги, которых нашли на побережье истощенными и выходили, сообщает учреждение.

"Марина Змеева, Шкода Шкотова, Макакий Аполлонский и Никита Карацупа сегодня вернулись домой", - говорится в сообщении , опубликованном в Telegram-канале центра.

Там же опубликовано видео, на котором ларги выбираются из ящиков на берегу моря и уходят в воду.

В Центре отмечают, что сезон еще не закончился, еще два тюленя "дорастают" до выпуска в море.

В конце апреля в Московский зоопарк перевезли двух постояльцев центра: тюленя с заячьей губой и самку, отравившуюся в море пакетиком краски.