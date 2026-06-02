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В Приморье мошенники похитили деньги у матери погибшего участника СВО - РИА Новости, 02.06.2026
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09:23 02.06.2026
В Приморье мошенники похитили деньги у матери погибшего участника СВО

В Приморье мать погибшего участника СВО передала мошенникам 5,9 млн рублей

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пенсионерка из Ханкайского района Приморского края, сын которой погиб на СВО, передала мошенникам 5,9 миллиона рублей.
  • Злоумышленники обманули женщину, сообщив о якобы полагающейся ей страховой выплате за ранения, полученные ее сыном, и убедили ее передать деньги курьеру, предварительно получив доступ к ее личному кабинету на «Госуслугах».
ВЛАДИВОСТОК, 2 июн – РИА Новости. Пенсионерка из Ханкайского района Приморского края, сын которой погиб на СВО, передала 5,9 миллиона рублей мошенникам, сообщает прокуратура региона.
Злоумышленники позвонили 65-летней жительнице Приморья и сообщили, что за ранения, полученные её сыном, погибшим на СВО, полагается страховая выплата. Обманутая женщина сообщила мошенникам номер СНИЛС, и они смогли получить доступ к её личному кабинету на "Госуслугах". А после убедили пенсионерку, что в отношении неё возбуждено уголовное дело.
"Находясь под психологическим воздействием и давлением со стороны злоумышленников, потерпевшая передала курьеру 5,9 миллиона рублей", – сообщили в прокуратуре Приморья.
Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершённое в особо крупном размере).
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