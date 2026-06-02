В Приморье мошенники похитили деньги у матери погибшего участника СВО

Злоумышленники позвонили 65-летней жительнице Приморья и сообщили, что за ранения, полученные её сыном, погибшим на СВО, полагается страховая выплата. Обманутая женщина сообщила мошенникам номер СНИЛС, и они смогли получить доступ к её личному кабинету на "Госуслугах". А после убедили пенсионерку, что в отношении неё возбуждено уголовное дело.