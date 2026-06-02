В России завершены работы по трем препаратам для лечения редких заболеваний

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Завершены работы по трем отечественным препаратам для лечения миодистрофии Дюшена, синдрома короткой кишки и муковисцидоза.
- Препараты разработаны учеными Научно-исследовательского института гигиены, профпатологии и экологии человека ФМБА России.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Завершены работы по трем отечественным препаратам для лечения миодистрофии Дюшена, синдрома короткой кишки и муковисцидоза, сообщила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова.
Лекарственные препараты были разработаны учеными Научно-исследовательского института гигиены, профпатологии и экологии человека ФМБА России.