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В России завершены работы по трем препаратам для лечения редких заболеваний - РИА Новости, 02.06.2026
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Наука
 
19:22 02.06.2026 (обновлено: 19:33 02.06.2026)
В России завершены работы по трем препаратам для лечения редких заболеваний

Завершены работы по препаратам для лечения миодистрофии Дюшена и муковисцидоза

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкРабота в лаборатории
Работа в лаборатории - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Работа в лаборатории. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Завершены работы по трем отечественным препаратам для лечения миодистрофии Дюшена, синдрома короткой кишки и муковисцидоза.
  • Препараты разработаны учеными Научно-исследовательского института гигиены, профпатологии и экологии человека ФМБА России.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Завершены работы по трем отечественным препаратам для лечения миодистрофии Дюшена, синдрома короткой кишки и муковисцидоза, сообщила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова.
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"Завершены работы по трем орфанным препаратам: для миодистрофии Дюшена, синдрома короткой кишки и муковисцидоза", - сказала Скворцова, чьи слова приводятся в канале ФМБА на платформе "Макс".

Лекарственные препараты были разработаны учеными Научно-исследовательского института гигиены, профпатологии и экологии человека ФМБА России.
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НаукаРоссияЗдоровье - ОбществоВероника СкворцоваФедеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)
 
 
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