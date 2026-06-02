В России зарегистрируют новый препарат для терапии легочной гипертензии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Новый препарат для терапии легочной артериальной гипертензии будет зарегистрирован и доступен в этом году.
- Субстанция селексипага создана Институтом гигиены, профпатологии и экологии человека ФМБА России.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Новый препарат для терапии легочной артериальной гипертензии будет зарегистрирован и доступен в этом году, сообщила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова.
"Особо отмечу создание орфанных препаратов… Институт (НИИ гигиены, профпатологии и экологии человека ФМБА России - ред.) создал субстанцию селексипага, переданную на производство в Научно-производственный центр "Фармзащита" ФМБА России. В этом году препарат зарегистрируют, и он станет доступен детям и взрослым с легочной артериальной гипертензией", - сказала Скворцова, чьи слова приводятся в канале ФМБА на платформе "Макс".