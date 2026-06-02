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В России зарегистрируют новый препарат для терапии легочной гипертензии - РИА Новости, 02.06.2026
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19:36 02.06.2026
В России зарегистрируют новый препарат для терапии легочной гипертензии

Скворцова: препарат для терапии легочной гипертензии зарегистрируют в 2026

© РИА Новости / Константин МихальчевскийСотрудница больницы в коридоре
Сотрудница больницы в коридоре - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Сотрудница больницы в коридоре. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Новый препарат для терапии легочной артериальной гипертензии будет зарегистрирован и доступен в этом году.
  • Субстанция селексипага создана Институтом гигиены, профпатологии и экологии человека ФМБА России.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Новый препарат для терапии легочной артериальной гипертензии будет зарегистрирован и доступен в этом году, сообщила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова.
"Особо отмечу создание орфанных препаратов… Институт (НИИ гигиены, профпатологии и экологии человека ФМБА России - ред.) создал субстанцию селексипага, переданную на производство в Научно-производственный центр "Фармзащита" ФМБА России. В этом году препарат зарегистрируют, и он станет доступен детям и взрослым с легочной артериальной гипертензией", - сказала Скворцова, чьи слова приводятся в канале ФМБА на платформе "Макс".
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