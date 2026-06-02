В Польше призвали запретить детям пользоваться соцсетями

Краткий пересказ от РИА ИИ Министр информатизации Польши Кшиштоф Гавковский предложил запретить пользоваться соцсетями детям до 15 лет.

По его мнению, использование социальных сетей провоцирует у детей различные проблемы, включая агрессию и нарушения сна.

ВАРШАВА, 2 июн - РИА Новости. Министр информатизации Польши Кшиштоф Гавковский предлагает запретить пользоваться соцсетями детям в возрасте до 15 лет.

« "Мы ведем разговоры с министром (образования Барбарой – ред.) Новацкой, проводятся также общественные консультации, касающиеся проекта запрета социальных сетей. По моей оценке, это должен быть возраст 15 лет", - сказал Гавковский журналистам.

Он отметил, что выступает от себя лично, а не от имени правительства.

« "Я говорю о своей оценке, решение правительства еще не принято", - сказал министр.

Он отметил, что в результате пользования соцсетями дети сталкиваются с множеством проблем.