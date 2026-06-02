В Польше призвали запретить детям пользоваться соцсетями

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр информатизации Польши Кшиштоф Гавковский предложил запретить пользоваться соцсетями детям до 15 лет.
- По его мнению, использование социальных сетей провоцирует у детей различные проблемы, включая агрессию и нарушения сна.
ВАРШАВА, 2 июн - РИА Новости. Министр информатизации Польши Кшиштоф Гавковский предлагает запретить пользоваться соцсетями детям в возрасте до 15 лет.
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"Мы ведем разговоры с министром (образования Барбарой – ред.) Новацкой, проводятся также общественные консультации, касающиеся проекта запрета социальных сетей. По моей оценке, это должен быть возраст 15 лет", - сказал Гавковский журналистам.
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Он отметил, что выступает от себя лично, а не от имени правительства.
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"Я говорю о своей оценке, решение правительства еще не принято", - сказал министр.
Он отметил, что в результате пользования соцсетями дети сталкиваются с множеством проблем.
"Социальные сети и их использование детьми провоцирует различные проблемы – от безразличия к насилию и усиления агрессии до проблем со сном, проблем с выражением эмоций", - сказал Гавковский.
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