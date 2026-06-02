Песков пояснил значение слов Путина об изменениях в конфликте на Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что террористические акты киевского режима создают новую парадигму украинского конфликта.
- Песков подчеркнул, что удары по невоенному объекту в Старобельске были сознательными и бесчеловечными.
- Москва остается открытой для переговоров, но если другая сторона будет затягивать процесс, специальная военная операция будет продолжаться.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил значение слов российского лидера Владимира Путина о переходе украинского конфликта в новое качество, отметив, что бесчеловечные террористические акты киевского режима создают его иную парадигму.
Путин в понедельник собрал совещание о мерах поддержки пострадавших и ходе расследования теракта в Старобельске. Он заявил, что, сознательно совершая преступления в Старобельске и Геническе, киевский режим решил придать новое качество конфликту. Корреспондент РИА Новости попросила Пескова прокомментировать значение слов президента и рассказать, сохраняет ли Москва в этом контексте готовность к переговорам.
"Дело в том, что в Старобельске речь идет о колледже, который никогда не был военным объектом. И никогда не был околовоенным объектом. Там всегда были молодые люди, дети, которые учились в этом колледже. Больше всего девушек. И киевский режим об этом прекрасно знал. И уничтожали колледж, зная это, абсолютно намеренно", - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости.
Он отметил, что об этом говорит состав беспилотников, технические характеристики и использованные ВСУ средства связи.
"Соответственно, если киевский режим идет сознательно на такие бесчеловечные, находящиеся за гранью человечности, террористические акты в отношении мирного населения, в отношении детей, это и есть совсем другая парадигма. Вы видите, что наносятся системные удары по военной инфраструктуре киевского режима, по Киеву, по другим городам", - подчеркнул Песков.
Пресс-секретарь российского лидера добавил, что при этом для Москвы остается предпочтительным достижение целей мирным путем и она остается открытой для переговоров.
"Если нет, если другая сторона по-прежнему будет затягивать процесс, отказываться от настоящих мирных переговоров и от серьезных решений, которые откроют путь для мирного урегулирования, специальная военная операция будет продолжаться", - заключил Песков.