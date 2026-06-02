Песков пояснил значение слов Путина об изменениях в конфликте на Украине

Путин в понедельник собрал совещание о мерах поддержки пострадавших и ходе расследования теракта в Старобельске. Он заявил, что, сознательно совершая преступления в Старобельске и Геническе, киевский режим решил придать новое качество конфликту. Корреспондент РИА Новости попросила Пескова прокомментировать значение слов президента и рассказать, сохраняет ли Москва в этом контексте готовность к переговорам.

"Дело в том, что в Старобельске речь идет о колледже, который никогда не был военным объектом. И никогда не был околовоенным объектом. Там всегда были молодые люди, дети, которые учились в этом колледже. Больше всего девушек. И киевский режим об этом прекрасно знал. И уничтожали колледж, зная это, абсолютно намеренно", - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости.