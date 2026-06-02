Песков прокомментировал преступления Киева против детей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что удар ВСУ по колледжу в Старобельске является бесчеловечным террористическим актом.
- По ео словам, подобные действия Киева означают "совсем другую парадигму конфликта".
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Если Киев сознательно идет на совершение бесчеловечных терактов в отношении детей, это означает совсем другую парадигму конфликта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Соответственно, если киевский режим идет сознательно на такие бесчеловечные, находящиеся за гранью человечности, террористические акты в отношении мирного населения, в отношении детей - это и есть совсем другая парадигма", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости и комментируя удар ВСУ по колледжу в Старобельске.