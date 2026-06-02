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Песков прокомментировал преступления Киева против детей - РИА Новости, 02.06.2026
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12:44 02.06.2026 (обновлено: 12:46 02.06.2026)
Песков прокомментировал преступления Киева против детей

Песков: Киев сознательно совершает теракты против детей

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что удар ВСУ по колледжу в Старобельске является бесчеловечным террористическим актом.
  • По ео словам, подобные действия Киева означают "совсем другую парадигму конфликта".
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Если Киев сознательно идет на совершение бесчеловечных терактов в отношении детей, это означает совсем другую парадигму конфликта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Соответственно, если киевский режим идет сознательно на такие бесчеловечные, находящиеся за гранью человечности, террористические акты в отношении мирного населения, в отношении детей - это и есть совсем другая парадигма", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости и комментируя удар ВСУ по колледжу в Старобельске.
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КиевДмитрий ПесковРоссияВ миреСтаробельскУдар ВСУ по колледжу в Старобельске
 
 
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