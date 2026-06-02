Песков назвал условия, при которых СВО может завершиться до конца дня

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Спецоперация может закончиться до конца суток, если Владимир Зеленский прикажет ВСУ уйти с территории российских регионов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Мы, еще раз повторяю, сохраняем свою открытость к мирным переговорам", — заключил пресс-секретарь.