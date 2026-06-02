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Песков назвал условия, при которых СВО может завершиться до конца дня - РИА Новости, 02.06.2026
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12:42 02.06.2026 (обновлено: 14:20 02.06.2026)
Песков назвал условия, при которых СВО может завершиться до конца дня

Песков: СВО можно завершить до конца суток, если ВСУ покинут регионы РФ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • СВО может завершиться до конца суток, если Зеленский прикажет ВСУ покинуть территорию российских регионов, заявил Песков.
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Спецоперация может закончиться до конца суток, если Владимир Зеленский прикажет ВСУ уйти с территории российских регионов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Что касается Зеленского и завершения войны до конца года — война может быть завершена до конца суток. Мы тоже об этом неоднократно говорили, об этом говорил президент, выступая в Министерстве иностранных дел перед руководящим составом. Для этого Зеленскому необходимо дать приказ своим Вооруженным силам покинуть территорию российских регионов", — сказал он журналистам.
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Если же Киев по-прежнему будет затягивать процесс, отказываться от настоящих мирных переговоров и серьезных решений, то СВО будет продолжаться, добавил пресс-секретарь.
Он подчеркнул, что Россия достигнет целей спецоперации, но предпочтительным для нее остается мирный путь.
Президент говорил о том, что процесс урегулирования на Украине сейчас находится на паузе, напомнил Песков. Но это, по его словам, не означает отсутствия контактов с США — они продолжаются на постоянной основе.
"Мы, еще раз повторяю, сохраняем свою открытость к мирным переговорам", — заключил пресс-секретарь.
В июне 2024 года Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерения вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус.
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