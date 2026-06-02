Краткий пересказ от РИА ИИ
- СВО может завершиться до конца суток, если Зеленский прикажет ВСУ покинуть территорию российских регионов, заявил Песков.
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Спецоперация может закончиться до конца суток, если Владимир Зеленский прикажет ВСУ уйти с территории российских регионов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Что касается Зеленского и завершения войны до конца года — война может быть завершена до конца суток. Мы тоже об этом неоднократно говорили, об этом говорил президент, выступая в Министерстве иностранных дел перед руководящим составом. Для этого Зеленскому необходимо дать приказ своим Вооруженным силам покинуть территорию российских регионов", — сказал он журналистам.
Если же Киев по-прежнему будет затягивать процесс, отказываться от настоящих мирных переговоров и серьезных решений, то СВО будет продолжаться, добавил пресс-секретарь.
Он подчеркнул, что Россия достигнет целей спецоперации, но предпочтительным для нее остается мирный путь.
"Мы, еще раз повторяю, сохраняем свою открытость к мирным переговорам", — заключил пресс-секретарь.
В июне 2024 года Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерения вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус.