В Минздраве рассказали о состоянии выжившей в ДТП в Пермском крае девочки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Пермском крае произошло ДТП с участием большегруза Man и Lada Largus, в результате которого трое детей и женщина погибли, один ребенок выжил.
- Выжившая девочка из ДТП в Пермском крае переведена из тяжелого состояния в состояние средней тяжести.
ПЕРМЬ, 2 июн - РИА Новости. Девочка, выжившая в ДТП с грузовиком в Пермском крае и находившаяся в тяжелом состоянии, сейчас в состоянии средней тяжести, сообщили РИА Новости в краевом минздраве.
В воскресенье вечером на трассе в Пермском крае, вблизи поселка городского типа Суксун, трое детей и женщина погибли при столкновении большегруза Man и Lada Largus. Один ребенок выжил. В понедельник минздрав сообщал, что пациентка была в тяжелом состоянии.
"Она находится в состоянии средней степени тяжести, получает всю необходимую медицинскую помощь. Уже не в тяжелом", - сказали в ведомстве.
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