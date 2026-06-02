ВАШИНГТОН, 2 июн - РИА Новости. Пентагон официально закрыл доступ журналистам на территорию здания, присвоив ему статус конфиденциально разделенного информационного объекта, сообщил представитель ведомства Джоэл Вальдес.

"Пресс-служба Пентагона была переквалифицирована в объект для работы с информацией ограниченного доступа в связи с тем, что спичрайтеры из управления военного министра используют это же помещение", - написал Вальдес в соцсети Х

Поскольку эти сотрудники регулярно работают с секретными материалами и используют защищенную сеть SIPRNet, нахождение посторонних лиц и прессы в данном помещении теперь полностью запрещено, говорится в публикации.

Встречи с пресс-секретарем и главой службы по связям с общественностью Шоном Парнеллом теперь возможны исключительно по предварительной записи, уточнил Вальдес.

В мае Пентагон выпустил новые правила, ограничивающие доступ СМИ к территории здания ведомства, в том числе к офису главы ведомства Пита Хегсета , из опасений утечек засекреченных данных. Журналистов пропускали только при наличии предварительного разрешения и в определенные помещения в сопровождении сотрудников ведомства.