Пентагон официально закрыл доступ журналистам на территорию здания - РИА Новости, 02.06.2026
02:21 02.06.2026
Пентагон официально закрыл доступ журналистам на территорию здания

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пентагон официально закрыл доступ журналистам на территорию здания, присвоив ему статус конфиденциально разделенного информационного объекта.
  • Пресс-служба Пентагона была переквалифицирована в объект для работы с информацией ограниченного доступа из-за использования секретных материалов и защищенной сети SIPRNet.
  • Встречи с пресс-секретарем и главой службы по связям с общественностью теперь возможны исключительно по предварительной записи.
ВАШИНГТОН, 2 июн - РИА Новости. Пентагон официально закрыл доступ журналистам на территорию здания, присвоив ему статус конфиденциально разделенного информационного объекта, сообщил представитель ведомства Джоэл Вальдес.
"Пресс-служба Пентагона была переквалифицирована в объект для работы с информацией ограниченного доступа в связи с тем, что спичрайтеры из управления военного министра используют это же помещение", - написал Вальдес в соцсети Х.
Поскольку эти сотрудники регулярно работают с секретными материалами и используют защищенную сеть SIPRNet, нахождение посторонних лиц и прессы в данном помещении теперь полностью запрещено, говорится в публикации.
Встречи с пресс-секретарем и главой службы по связям с общественностью Шоном Парнеллом теперь возможны исключительно по предварительной записи, уточнил Вальдес.
В мае Пентагон выпустил новые правила, ограничивающие доступ СМИ к территории здания ведомства, в том числе к офису главы ведомства Пита Хегсета, из опасений утечек засекреченных данных. Журналистов пропускали только при наличии предварительного разрешения и в определенные помещения в сопровождении сотрудников ведомства.
Ранее военное министерство включило в новый пул репортеров только тех, кто принял их правила. Таких журналистов оказалось менее двух десятков, американские СМИ сообщали, что около 50 журналистов сдали пропуска в ведомство, не желая соглашаться на новые требования о непубликации чувствительной информации.
