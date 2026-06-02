Краткий пересказ от РИА ИИ Алексис Уилкинс, девушка главы ФБР США Кэша Пателя, подала в суд на телеканал MS NOW за сюжет, в котором утверждалось, что Патель поручил сотруднику проводить подвыпившего друга Уилкинс домой.

Сторона обвинения требует от телеканала компенсацию в размере не менее 75 тысяч долларов.

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Девушка главы Федерального бюро расследований США Кэша Пателя Алексис Уилкинс подала в суд на телеканал MS NOW за сюжет, в котором утверждалось со ссылкой на источники, что Патель поручил одному из сотрудников проводить до дома ее подвыпившего друга, следует из иска, с которым ознакомилось РИА Новости.

« "Ответчики ложно утверждали, что госпожа Уилкинс попросила, а директор Патель приказал, чтобы федеральные агенты, приписанные к ней в качестве личной охраны, которой в то время даже не существовало, сопроводили выпившего друга домой после "ночной вечеринки", - говорится в иске.

Кроме того, в сюжете утверждалось, что Уилкинс тоже была под воздействием алкоголя, "хотя они знали, что она не пьет".

Сторона обвинения требует, чтобы телеканал выплатил не менее 75 тысяч долларов в качестве компенсации.