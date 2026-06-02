Подруга главы ФБР подала в суд на телеканал MS NOW

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Алексис Уилкинс, девушка главы ФБР США Кэша Пателя, подала в суд на телеканал MS NOW за сюжет, в котором утверждалось, что Патель поручил сотруднику проводить подвыпившего друга Уилкинс домой.
- Сторона обвинения требует от телеканала компенсацию в размере не менее 75 тысяч долларов.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Девушка главы Федерального бюро расследований США Кэша Пателя Алексис Уилкинс подала в суд на телеканал MS NOW за сюжет, в котором утверждалось со ссылкой на источники, что Патель поручил одному из сотрудников проводить до дома ее подвыпившего друга, следует из иска, с которым ознакомилось РИА Новости.
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"Ответчики ложно утверждали, что госпожа Уилкинс попросила, а директор Патель приказал, чтобы федеральные агенты, приписанные к ней в качестве личной охраны, которой в то время даже не существовало, сопроводили выпившего друга домой после "ночной вечеринки", - говорится в иске.
Кроме того, в сюжете утверждалось, что Уилкинс тоже была под воздействием алкоголя, "хотя они знали, что она не пьет".
Сторона обвинения требует, чтобы телеканал выплатил не менее 75 тысяч долларов в качестве компенсации.
Патель тоже судится с другим СМИ – журналом Atlantic. Директор ФБР подал в суд после публикации в Atlantic материала о якобы имеющихся у него проблемах с алкоголем и частом отсутствии на рабочем месте. Чиновник назвал статью "лживыми нападками" и потребовал компенсацию в четверть миллиарда долларов. Журнал выступил в защиту своего материала и заявил, что будет защищать его авторов в суде.
Патель заявил о согласии пройти тест на алкозависимость. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила тогда, что президент США Дональд Трамп сохраняет доверие к Пателю..