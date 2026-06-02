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Пашинян пообещал приехать на следующую встречу ЕАЭС - РИА Новости, 02.06.2026
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11:58 02.06.2026 (обновлено: 12:10 02.06.2026)

Пашинян пообещал приехать на следующую встречу ЕАЭС

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Армении Никол Пашинян пообещал лично приехать на следующую встречу ЕАЭС.
  • Пашинян сообщил, что не смог присутствовать на предыдущей встрече в Астане из-за парламентской предвыборной кампании.
ЕРЕВАН, 2 июн - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян пообещал лично приехать наследующую встречу ЕАЭС.
"Конечно!" - заявил Пашинян отвечая на вопрос "Известий", приедет ли он лично на следующую встречу участников объединения.
При этом он добавил, что задолго до проведения саммита союза в Астане, где Армению представлял вице-премьер Мгер Григорян, он сообщил коллегам, что не сможет присутствовать из-за парламентской предвыборной кампании.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
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