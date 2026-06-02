Пашинян пообещал приехать на следующую встречу ЕАЭС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер-министр Армении Никол Пашинян пообещал лично приехать на следующую встречу ЕАЭС.
- Пашинян сообщил, что не смог присутствовать на предыдущей встрече в Астане из-за парламентской предвыборной кампании.
ЕРЕВАН, 2 июн - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян пообещал лично приехать наследующую встречу ЕАЭС.
"Конечно!" - заявил Пашинян отвечая на вопрос "Известий", приедет ли он лично на следующую встречу участников объединения.
При этом он добавил, что задолго до проведения саммита союза в Астане, где Армению представлял вице-премьер Мгер Григорян, он сообщил коллегам, что не сможет присутствовать из-за парламентской предвыборной кампании.